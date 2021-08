Filet de saumon rôti à la pêche et à la mozzarella fraîche

Une recette signée Jean-François Plante.

Filet de saumon à la pêche et à la mozzarella fraîche

INGRÉDIENTS

80 ml (1⁄3 tasse) d’huile d’olive extra-vierge

Le jus et le zeste de 1 citron vert bio (ou blanchi)

2 gousses d’ail, pressées ou hachées finement

2 c. à café d’herbes salées

2 c. à soupe de basilic frais, ciselé finement

3 c. à soupe de vinaigre balsamique

1 filet de saumon bien épais d’environ 800 g (1 3⁄4 lb)

Poivre du moulin

1 boule de mozzarella di buffala, coupée en 6 rondelles de 1 cm (1⁄2 po), puis en deux

2 pêches bien mûres, pelées et coupées en 8 quartiers

Quelques feuilles de basilic

Poivre du moulin au goût

Fleur de sel au goût

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 230 °C (450 °F).

Dans un cul-de-poule, mélanger intimement l’huile, le jus et le zeste de citron vert, l’ail, les herbes salées, le basilic et le vinaigre balsamique. Déposer les rondelles de fromage et les tranches de pêches dans cette huile parfumée et bien mélanger.

À l’aide d’un couteau bien aiguisé, pratiquer 6 incisions en diagonale dans la chair du saumon jusqu’à̀ la peau, sans entailler celle-ci. Répartir la mozzarella et les morceaux de pêche dans les incisions.

Badigeonner le saumon du reste d’huile parfumée en la faisant pénétrer dans les entailles. Poivrer.

Cuire au four 15 minutes.

Garnir de basilic et de fleur de sel au goût.