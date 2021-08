Suggestions de lecture du 1er août 2021

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

Le murder club du jeudi - Enquête

Richard Osman

Éditions du masque

Suivez les aventures de ces personnages colorés frôlant les 80 ans, qui chaque jeudi, se retrouvent pour élucider meurtres et affaires non résolues. Lorsqu’un drame vient secouer leur village de retraite, Elizabeth, Joyce, Ron et Ibrahim décident de doubler la police afin de trouver le coupable. Adeptes des livres d’Agatha Christie, ou des enquêtes qui mêlent humour et suspens, ce livre est pour vous !





Couple en pandémie thérapie - Chicklit

Geneviève Cloutier

Éditions de Mortagne

Après l’année qu’on vient de vivre, ça fait du bien, une lecture légère ! Revivez des moments marquants de la pandémie, avec humour et une touche de folie, grâce aux péripéties de ce couple qui se verra un peu forcé de se retrouver : pour le meilleur et pour notre plus grand plaisir !





J’ai échappé mon cœur dans ta bouche - Pensées / Anecdotes

Samuel Larochelle

Stanké

Des pensées non filtrées qui font un bien fou, à l’ère où tout semble calculé et programmé dans le but d’être « aimé ». L’auteur met le doigt sur tant de choses qui nous font sourire et grincer des dents à la fois dans ces courts textes où il met son coeur sur la table. Ou plutôt, où il laisse son coeur parler et nous enlève les mots de la bouche.

En feu – plein d’idées pour bien manger en camping - Recettes

Manon Lapierre

Cardinal

Camping ! C’est le mot qui est sur presque toutes les lèvres en ce moment. Le voisin s’est acheté une tente pour aller dans les parcs de la SÉPAQ, la cousine retape une roulotte pour voyager et les chalets sont tous loués. Mais qui dit camping, dit aussi devoir s’organiser : quoi de mieux qu’un livre pour vous donner techniques et trucs pour bien manger peu importe où vous irez !





L’agenda de la femme occupée - Papeterie

Éditions tête haute

Adeptes de papeterie, mais aussi d’organisation et d’horaires bien planifiés, cet agenda vous apportera une grande satisfaction. Que ce soit pour prévoir les repas de la semaine, les publications du mois sur vos réseaux sociaux, l’horaire des enfants ainsi que le vôtre, calculer le nombre de verres d’eau que vous avez bu, les entraînements ou le temps que vous vous réserverez pour relaxer, vous aurez de la place pour tout noter ! Et GROS plus : vous pouvez le commencer n’importe quand dans l’année puisque les dates restent à être ajoutées ! :)





Dans la tête d’Anna - Jeunesse

Catherine Francoeur

Éditions de la Bagnole

Vos jeunes seront heureux de retrouver la plume de Catherine Francoeur, auteure de la série à succès « Elsie ». Cette jeune femme qui s’est fait connaître sur Youtube en est maintenant à son 5ème livre aux éditions de la Bagnole. Dans celui-ci, vous rencontrerez Annabelle, une jeune fille à l’imagination débordante qui décide de se créer une vie de rêve sur le web... ce qui vient avec son lot de problèmes !