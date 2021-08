VIE DE FAMILLE - La rentrée scolaire a lieu, pour la majorité des écoles du Québec, entre le 25 et le 31 août. Au début du mois d'août, on sait qu'elle arrive à grands pas, ce qui peut en stresser quelques-uns. Jean-François Baril vous a préparé un guide pratique pour préparer la rentrée sans angoisse!

Comment se préparer à la rentrée scolaire?

Pour l'avoir vécue lui-même souvent, Jean-François Baril sait que la préparation à la rentrée ne se fait pas toujours sans embûches. Il vous propose une liste pratique pour tranquillement faire le retour à la routine après l'été et préparer le retour à l'école.

1. Les fournitures scolaires

Dès les premières semaines d'août, il est sage de débuter l’achat des fournitures scolaires. Cahiers, crayons, colle, etc, mais aussi sac à dos, espadrilles, sac de sport, boite à lunch, Thermos. Généralement, votre école aura déjà envoyé la liste d'effets scolaires suggérés. C’est une bonne idée de s'y coller le plus possible!

On s'y prend tôt pour avoir plus de choix et s'assurer que les items qu'on recherche (parfois très précis) sont encore disponibles. Regardez les sites internet et les publicités, avant d'entamer votre magasinage, pour repérer les bonnes économies.

2. L’horaire

Pendant l’été, on brise la routine et on laisse souvent les enfants se coucher et se lever tard, et c’est parfait! Par contre, le retour aux bonnes habitudes ne se fait pas du jour au lendemain et il se peut qu'il doive y avoir une petite période d'adaptation. Quelques semaines avant le retour à l'école, on devance graduellement les heures de coucher et de lever. La transition se fera ainsi toute en douceur.

3. Les communications

Commencez à regarder tranquillement les communications envoyées par l’école. Elle regorge d’information importante, qui nécéssite parfois de se préparer à l'avance. Vous pouvez même commencer à inscrire les événements importants dans votre calendrier, question de ne rien oublier (surtout si vous avez plusieurs enfants, à différentes écoles).

4. Les bases

Établissez à l'avance quelles seront les bases de la routine une fois l'école recommencée. Tout dépendant l’âge de vos enfants, vous pouvez les impliquer dans la routine de l’école. Que ce soit de:

La préparation du matin

La boite à lunch

L’heure des devoirs

Les tâches du soir

Le retour à la maison

5. Le réconfort

C’est important de donner l’exemple et de parler de la rentrée comme une expérience positive. Question de calmer les plus anxieux, allez jouer dans leur futur cour d’école. Faites le chemin avec eux, s'ils marcheront pour s'y rendre.

Attention de ne pas transposer ses émotions sur l’enfant. Des phrases comme «ne t'inquiète pas», «ça va bien aller», «si ça ne va pas, papa va venir te chercher» sont remplies de bonnes intentions, mais peuvent créer une inquiétide chez l'enfant.

Plutôt que d'anticiper ses angoisses, laissez-le s'exprimer et écoutez-le, en le réconfortant au besoin.