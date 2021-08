ENTREVUE

Les nouveaux projets de Mélanie Ghanimé

Acclamée par les critiques pour son premier one-woman-show BRUT[E], Mélanie Ghanimé continue de surprendre avec son balado sur l’introspection où elle pose les vraies questions à des spécialistes, Mélanie consulte!. À mi-chemin entre une consultation et une entrevue, elle nous livre ses observations et pose beaucoup de questions à des psychologues et des thérapeutes. On parle avec elle de ce nouveau projet.