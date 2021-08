MIEUX-ÊTRE: Démystifier la pré-ménopause et la ménopause

MIEUX-ÊTRE - Ingrid Falaise a rencontré Dr Chantal Dubois, gynécologue, pour nous parler de pré-ménopause et de ménopause.

Démystifier la pré-ménopause et la ménopause

On entend de plus en plus parler de pré-ménopause et c’est tant mieux parce qu’il faut briser les tabous qui y sont liés. C’est un sujet qui a interpellé Ingrid Falaise, puisque qu'elle trouve important de poser des questions ouvertement par rapport à ce gros changement que vivront toutes les femmes, parfois dès la quarantaine. Elle souhaitait aider les personnes qu'elle touche et leur entourage à comprendre ce qu’elles vivent. Ingrid a donc rencontré Dr Chantal Dubois, gynécologue, pour nous parler de pré-ménopause et de ménopause, de leurs symptômes physiques et psychologiques et des solutions pour les minimiser.