14 lapins en attente d'adoption à la SPCA de Montréal

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à 14 lapins!

VOICI LA FICHE DE BUNNY ET OCÉANNIE

Si vous songez à adopter un lapin, ou même deux, c’est le moment idéal puisque la SPCA de Montréal en a 14 en attente d’adoption actuellement! Parmi ces sympathiques boules de poils se trouve un magnifique duo âgé de 3 ans, Bunny et Océanie, qui a fait craquer l’équipe de Salut Bonjour.

Bunny et Océanie étant frère et sœur (stérilisés, bien entendu), la SPCA de Montréal souhaite leur trouver une famille qui les adoptera ensemble. Ils sont très gentils, ont chacun une personnalité bien à soi et se complètent à merveille! Océanie est de nature curieuse et active.

Elle aime découvrir et explorer son environnement pendant que son frère Bunny s’installe près des humains pour se faire flatter (... et pour grignoter, car il est très gourmand). D’ailleurs, il est tellement affectueux qu’il demande des caresses en poussant délicatement sur les mains avec sa tête. Comment résister à ce duo?

Les lapins sont de fascinantes petites bêtes poilues, mais ils sont encore mécompris. Il est donc important d’en savoir un peu plus sur eux avant l’adoption. Par exemple :

Les lapins sont actifs et ont besoin de beaucoup d’espace pour bouger et se dégourdir les pattes. Il leur faut un minimum de 4 h de liberté par jour dans un endroit sécurisé (fils électriques hors de leur portée). Idéalement, les lapins vivent en liberté dans la maison, comme un chat, ou dans une pièce aménagée pour eux.

L’espérance de vie des lapins dépasse 10 ans.

En trop grandes quantités, les carottes peuvent être nocives pour les lapins, car elles sont très sucrées.

Les lapins stérilisés peuvent apprendre à utiliser une litière.

Généralement, les gros lapins sont plus tranquilles.

Ils ont besoin d’enrichissement pour bien se porter mentalement et physiquement.

Plusieurs contenants, que vous mettez habituellement au recyclage, peuvent être des jouets amusants et stimulants pour votre petit compagnon. Qui aurait cru qu’un rouleau de papier de toilette pouvait fournir autant d’heures de plaisir!

Pour adopter un lapin pour la vie :

Si Bunny et Océanie vous intéressent, inutile d’appeler la SPCA; remplissez plutôt le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si le profil du duo désiré se trouve toujours sur la page d’adoption, qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Nous vous invitons aussi à consulter les fiches des autres lapins en attente d’une famille.

En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt, merci de choisir l’adoption!