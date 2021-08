4 champs de maïs à visiter en famille

Quand la saison des épluchettes de blé d’Inde arrive, c’est signe que la saison des labyrinthes dans les champs de maïs arrive elle aussi.

Voici quatre endroits où aller se perdre au milieu des épis, en famille ou entre amis. Certains de ces labyrinthes sont même ouverts... de noirceur!

VERGER LABONTÉ

Notre-Dame-de-l’île-Perrot, Montérégie

En plus d’offrir de l’autocueillette de pommes et de citrouilles, le Verger Labonté propose un labyrinthe géant au milieu des plants de maïs. Le but? Retrouver son chemin, mais surtout réussir une mission en résolvant des énigmes. Il y a trois parcours, conçus pour différents groupes d’âge.

À compter du 5 août 2021

12,95 $ par enfant (de 4 à 6 ans) / 18,95 $ par adulte (17 ans et plus)

Info: vergerlabonte.com

FERME FORGET

Laval, région de Laval

Ce labyrinthe se trouve dans un champ de maïs aussi grand que 5 terrains de football. Il est divisé en deux parcours; un premier qui dure 20 minutes et un deuxième où l’on en a pour une heure à chercher son chemin.

Par la suite, on peut opter pour l’autocueillette (de petits fruits, de courges, de tournesols...), une visite de la mini-ferme ou un pique-nique.

À noter: le labyrinthe sera ouvert les vendredis soirs d’août et de septembre!

À compter du 31 juillet 2021

5 $ par enfant (de 3 à 12 ans) / 8 $ par adulte / gratuit pour les 2 ans et moins

Info: fermeforget.ca

GRAND LABYRINTHE DE LANAUDIÈRE (FERME GUY RIVEST)

Rawdon, Lanaudière

Pour créer cet imposant labyrinthe, qui comprend deux parcours, il a fallu couper pas moins de 8 km de sentiers au beau milieu d’un champ de maïs. Les allées sont parsemées de questions sur le cinéma... et de quelques sorties de secours!

Il sera possible de faire le labyrinthe de nuit certains samedis d’août, septembre et octobre.

À compter du 17 juillet 2021

22,95 $ par famille / 8,50 $ par adulte (14 ans et plus) / 4,25 $ par enfant (de 3 à 13 ans) / gratuit pour les 2 ans et moins

Info: fermeguyrivest.com/labyrinthe

FERME REID

Sabrevois, Montérégie

Il faut calculer environ une heure pour retrouver son chemin dans le labyrinthe de maïs de la ferme Reid, dans lequel les visiteurs doivent repérer des lettres dissimulées.

Outre le labyrinthe, le site propose de multiples activités: kiosque de fruits et légumes, mini-ferme, crèmerie et autocueillette de citrouille (en saison).

À compter du 30 juillet 2021

19 $ par famille / 7,50 $ par adulte (13 ans et plus) / 3,50 $ par enfant (de 3 à 12 ans)

Infos: fermereid.ca