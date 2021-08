BEAUTÉ: Les super ingrédients dans les cosmétiques

BEAUTÉ - Julie Du Page nous parle des ingrédients dans nos cosmétiques: lesquels privilégier pour des résultats remarquables, mais aussi, lesquels éviter!

Les superingrédients dans les cosmétiques

Ce qui fait l’efficacité d’un soin pour la peau, c’est la qualité des ingrédients cosmétiques qu’il contient. Mais comment s’y retrouver et surtout savoir lesquels privilégier selon son type de peau ? Julie Du Page nous propose un tour d’horizon des ingrédients les plus efficaces et ceux dont on parle beaucoup qui sont issus de la nature et de la chimie. Elle nous parle également de certains ingrédients à éviter et de la compagnie Marcelle, qui propose des poudres pour le visage sans talc.