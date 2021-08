La maison de rêve d'une passionnée des plantes

Passionnée par les plantes et la décoration, l’investisseuse en immobilier Roxane Joly a conçu elle-même cette majestueuse maison où le style s’allie à la beauté d’éléments naturels. Chaque jour, la lumière et la verdure y bonifient la vie de ses habitants.

Drew Hadley

Pour dessiner sa maison et la rendre la plus conviviale possible, la proprio s’est inspirée de l’ambiance des beaux restaurants. «Je voulais créer une atmosphère feutrée et agréable. J’ai multiplié les détails pour qu’on s’y sente bien. Par exemple, il y a des haut-parleurs cachés dans chaque pièce, et plusieurs diffuseurs à l’arôme de vanille et de bourbon embaument les lieux», dit-elle.

Pour meubler cet intérieur grandiose généreusement fenêtré, elle a misé sur des articles d’esprit minimaliste, auxquels elle a marié des trouvailles de style Mid-Century. Le tout est animé par de nombreuses verdures dont Roxane prend un soin jaloux. Au final, on est devant un univers unique, à la fois tendance et personnel.

La verrière

Drew Hadley

Grande voyageuse, Roxane a conçu une verrière teintée d’exotisme. Sans nul doute, c’est l’élément phare de la maison. Les suspensions en provenance de Thaïlande lui rappellent une de ses visites dans ce pays. Un treillis métallique fixé sur le plafond lui a permis d’accrocher de la végétation naturelle et artificielle. «Je suis une fille d’extérieur, j’aime beaucoup la nature.

Cette pièce reflète cet aspect de ma personnalité. Il n’y a pas de téléviseur, car c’est plutôt un endroit pour prendre un verre et discuter», explique-t-elle.

Drew Hadley

Aménagement la propriétaire • Canapé Élément de base • Fauteuils Structube • Tables gigognes Zara Home • Suspensions en osier etsy.com • Recouvrement de sol en chêne blanc Planchers Valentino • Plantes artificielles Véronneau • Plantes naturelles Planterra

La salle à manger

Drew Hadley

Cette pièce meublée sobrement laisse toute la place au cellier fabriqué sur mesure selon les dessins de Roxane. Il est recouvert de tôle noire. «J’admirais la toiture de mon pavillon de piscine quand j’ai eu l’idée d’utiliser ce même matériau pour donner un look unique au cellier. J’ai fait appel à un ferblantier pour le réaliser», précise-t-elle.

Le mur en béton, l’immense miroir surmonté d’appliques et le néon personnalisé «Champagne svp» viennent accentuer l’esprit restaurant tant souhaité par Roxane.

Drew Hadley

Table Club Piscine Super Fitness • Fauteuils Maison Corbeil • Cellier la proprio (conception); Couvreur la Seigneurie (réalisation) • Néon Enseignes & Lettrage Robert

La cuisine

Drew Hadley

Le contraste entre les armoires blanches et l’îlot en granit noir mat campe une ambiance feutrée, de style moderne, qui plaît à Roxane. «J’aime utiliser le noir, parce qu’il est intemporel et qu’il ajoute du caractère et de la chaleur à une pièce», affirme-t-elle.

Vedette incontestable de la cuisine, la spectaculaire suspension débordante de plantes naturelles attire tous les regards. La structure en métal a été dessinée par Roxane, puis réalisée par AtelierB. Elle dissimule en son centre un luminaire.

Réalisation DOCO • Comptoir blanc en Corian Comptoirs Verte Feuille • Suspension en métal la propriétaire (conception); AtelierB (réalisation) • Chaises de comptoir wayfair.ca

Le salon

Drew Hadley

Le salon loge sous la mezzanine. Bordé d’immenses fenêtres, il ne pourrait pas être plus éclairé. Les plantes s’y épanouissent d’ailleurs aussi bien que dans la nature. Le jeu graphique de l’escalier et des rampes en métal en met plein la vue sans pour autant prendre toute la place.

«Je trouve que les rampes en verre apportent une certaine froideur à l’intérieur. Comme je voulais un aspect minimaliste et léger, mais également chaleureux, j’ai choisi des barreaux délicats et épurés qui donnent du caractère à l’espace sans le surcharger», dit Roxane.

Drew Hadley

Escalier et rampes Soudure Ornementale Lauzière • Canapé Élément de base • Table basse la proprio (conception); Vitrerie Désourdy (plateau en verre) • Tables d’appoint rondes Structube • Porte-revues EQ3 • Tapis Les Géants du couvre-plancher • Plantes en pots Planterra

La chambre principale

Drew Hadley

Calme et lumineuse, la pièce évoque la quiétude des matinées sans souci à l’hôtel. Pour la concevoir, Roxane a étudié de nombreuses chambres d’établissements haut de gamme. C’est ce qui lui a inspiré l’ajout des suspensions tissées qui mettent en valeur les tables de chevet Mid-Century restaurées de main de maître.

Les différentes teintes de crème, le mariage de douces textures et les accents chaleureux apportés par le bois et l’osier forment un ensemble reposant. Ici aussi les plantes donnent de la vie et de la fraîcheur, transformant le coin détente en petite oasis.

Drew Hadley

Lit, fauteuil suspendu et tapis wayfair.ca • Suspensions etsy.com • Tabouret en bois et béton Marketplace • Paniers en osier HomeSense • Lanterne en osier West Elm • Peinture Dentelle Délicate OC-65 (murs) Benjamin Moore

Drew Hadley

Drew Hadley

La salle de bains

Drew Hadley

Adjacent à la chambre principale, cet espace luxueux et un brin glam met en vedette une spacieuse douche à l’italienne en marbre équipée de pommes de douche à chaque extrémité.

Les rondeurs de la baignoire et du lavabo de même que les jolies plantes retombantes ajoutent une douceur irrésistible au lieu. Pour plus d’intimité, la toilette est dissimulée derrière un mur en verre givré.

Drew Hadley

Aide à l’aménagement et meuble-lavabo Guillaume Ménard • Lavabo Plomberie St-Luc • Céramique Ciot • Baignoire Emco • Chaise Marketplace • Coussin sur la chaise Simons

Drew Hadley

Drew Hadley

La cour

Drew Hadley

Comme elle adore vivre dehors, la propriétaire a créé un environnement de rêve dans sa cour. Bordée de grandes dalles de béton, la piscine en fibre de verre blanche de 12 pi x 25 pi est la pièce maîtresse de cet aménagement épuré.

À côté, le pavillon de piscine intègre un espace de rangement et une petite salle d’eau. Son toit se prolonge sur toute la longueur de la cour afin d’abriter la cuisine et le salon d’été.

Pour éviter d’obstruer la vue, Roxane a opté pour une clôture en verre qui se fond dans l’espace. «La haie de 18 pieds de haut et le boisé entourant la maison sont magnifiques; je voulais le moins possible cacher ce paysage», explique-t-elle.

Drew Hadley

Aménagement Oasis Patio • Conception du pavillon de piscine Fay Martel, designer, Concepts M2 • Piscine Piscine Okéanos • Causeuse, fauteuils et coussins Rona • Chaises de comptoir BMR