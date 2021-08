Des délicieuses cuvées coûtant entre 20 et 25 $ la bouteille

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : 3 bonnes cuvées pour les plaisirs d'été

1. Un blanc bordelais au charme fou qui fera «craquer» de nombreuses papilles

Bordeaux 2016

La Demoiselle de Sigalas - Sigalas Rabaud

Bordeaux - France

Code : 14161243

Prix : 23,30 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,5 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de pâtes aux fruits de mer, un risotto bien crémeux, un feuilleté d'escargots...

Nous avons rapidement succombé aux divines vertus de ce très bon blanc fait de sémillon et de sauvignon en début de semaine! Le nez est ouvert, expressif et hyper invitant. Le gustatif est caressant, rond, enveloppant ainsi que de fort bon volume. Il passera très bien à table sur les poissons, les volailles, les fruits de mer en sauce blanche... On pourra s'amuser à le laisser encore 3 ou 4 ans en cave.

2. Un différent, déroutant et fort plaisant rouge autrichien

Naked Red 2018

Weingut Heinrich

Burgenland - Autriche

Code : 14729484

Prix : 21,30 $

Disponibilités : 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 15 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de charcuteries et de fromages à partager.

Vous désirez déstabiliser les papilles de vos invités? Mettez la main sur ce vin autrichien fait de zweigelt et de blaufränkisch. Il s'agit d'un vin nature, sans ajout de sulfite, qui est élaboré en

culture biologique par un domaine familial à l'extrême Est de l'Autriche. C'est primaire, juteux, facile et le fruité est abondant. Buvez la bouteille lors des 12 à 18 mois suivant son achat.

3. Un vin italien qui vous donnera une envie folle d'effectuer une balade en plein cœur de la magnifique Toscane

Rosso di Montepulciano 2018

Azienda Agricola Poliziano

Toscane - Italie

Code : 13630343

Prix : 22,85 $

Disponibilités : 170 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : des pâtes aux cuisses de canard confites, une tartelette de champignons sauvages...

Eh oui, voici un autre très bon rouge de la superbe Toscane! Cette région viticole italienne met de véritables petits bijoux en bouteille. Cet assemblage de sangiovese et de merlot en est un autre très bel exemple. Fraicheur, envoutants parfums, finale persistante... On aime et on en redemande un deuxième verre! Les plus patients pourront l'oublier entre 3 et 5 ans dans leur réserve.