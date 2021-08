Sur la route des bières 2021 : Lanaudière, l’Estrie et la Capitale-Nationale

Des suggestions de bières signées Sylvain Bouchard, sommelier en bières.

1- Lanaudière

Pilsner Czeck, Maltstrom, Notre-Dame-des-Prairies, Québec

5 % alc./vol.

Prix : 4,69 $ / 473 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

Surgit de derrière le voile de cette bière couleur dorée un nez de pain frais, légèrement floral et herbacé. En bouche, c’est léger et aucun ingrédient ne semble vouloir prendre trop de place. Similaire au nez, c’est le pain frais qui pointe vers un houblon Saaz un peu timide, floral et herbacé. Contrairement à la mode actuelle, l’amertume de cette pils ne se manifeste que bien humblement malgré une belle petite sécheresse typique du style. Définitivement une bière de bord de piscine pour amateur de bière de soif tentant de s’initier aux bières de micros.

2- Estrie

Hors-Route, Auberge Sutton Brouërie, Sutton, Québec

5,2 % alc./vol.

Prix : 5,99 $ / 473 ml

Servir entre 4 et 8 degrés Celsius

La bière voilée présente une belle couleur blonde. Son nez s’exprime sur des notes de fleur, de miel et de foin. En bouche, une douceur maltée est bien soutenue par des traits herbacés. Suivant une céréale croquante, l’amertume tranchante ferme la marche juste derrière LA sécheresse tant recherchée que nous offre les houblons. Les levures brettanomyces donnent à cette pilsner une complexité unique. Une telle harmonie des saveurs et aromes pointent vers une brasserie qui maitrise manifestement l’art du brassage. Rafraichissante, gouteuse, sèche ... on en veut plus d’une autre.

3- Capitale-Nationale

Pilsen Love, Emporium, Québec, Québec

5 % alc./vol.

Prix : 4,79 $ / 473 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

Cette bière blonde dorée est voilée. Au nez, on a une céréale mielleuse et un peu sucrée sans réel parfum d’houblon (!). En bouche, c’est ce même malt un peu sucré qui fait office de célébrant. Des notes un peu herbacés et florales ainsi qu’une légère amertume viennent nous saluer au fil des gorgées. Cependant, l’effervescence est faible pour ce genre de bière, mais c’est bien normal compte-tenu du type de levure et de fermentation utilisé dans celle-ci.