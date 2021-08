8 produits à rabais pour compléter votre trousse beauté

Pour passer un été en toute beauté, il est essentiel d’adapter votre routine de soins quotidiens et d’ajouter les derniers produits tendance à votre trousse.

Profitez de la promotion en cours dans les pharmacies Jean Coutu pour faire un ménage dans vos cosmétiques et découvrir toute une gamme de produits de qualité, parfaits pour la belle saison!

De la tête aux pieds, vous trouverez l’essentiel pour créer votre nouveau rituel beauté estivale: crème, sérum, vernis, shampoing, nettoyant et maquillage. Le tout à prix réduit!

En plus de profiter des rabais, courez la chance de gagner des vacances de rêve au Québec! En effet, il suffit de vous procurer l’un des produits partenaires pour avoir la chance de remporter l’un des quatre séjours à l'Auberge du Lac Taureau d'une valeur de 5000 $ chacun.

Soyez bien préparé pour affronter l’humidité, la chaleur et le soleil grâce à ces 8 produits parmi les plus populaires de l’été, et qui sont présentement en promotion dans les pharmacies Jean Coutu pour un temps limité.

Ce sérum hydratant protège la peau des agressions extérieures comme la chaleur et la pollution. Sa combinaison unique d’eau thermale minéralisante à 89 % et d'acide hyaluronique d'origine naturelle offre à votre peau une protection optimale quotidienne et un teint des plus radieux!

Soleil, chaleur, chlore de la piscine, eau salée de la mer: ces facteurs peuvent endommager considérablement vos cheveux pendant l’été. Mettez donc toutes les chances de votre côté avec ce shampoing à base de miel qui réparera et protègera vos cheveux. En plus d’assurer jusqu’à 72 heures de soins en profondeur pour les cheveux abîmés, ce produit ne possède aucun sulfate ni parabène.

Bon à savoir: son emballage est constitué de plastique recyclable à 100 %. La gamme Whole Blends s’engage donc à faire une différence autant pour la planète que pour vos cheveux!

Ce traitement est parfait pour s’attaquer à l’acné tenace et au fameux «mascné». Pour une réduction importante de l’acné et des imperfections, ce traitement facilite la cicatrisation de la peau, tout en empêchant les récidives. Ce produit convient aux peaux sensibles et offre une hydratation de 24 h.

Sublimez votre regard avec ce mascara innovateur qui gonfle vos cils au maximum, sans toutefois créer d’effet de lourdeur. Vous apprécierez cette formule volumisante et légère qui dure jusqu’à 24 h!

Le secret pour avoir une bonne mine? Un cache-cernes longue durée au fini doux et lisse qui offre une hydratation et des pigments haute performance. En une seule application, vous obtenez une couvrance maximale pour 24 heures, tout en laissant votre peau respirer. Non comédogène et hypoallergénique, ce produit convient aux peaux les plus sensibles.

Envie de couleurs ensoleillées pour l’été? Tournez-vous vers la gamme Expressie d’Essie qui propose des couleurs vives et originales pour des ongles flamboyants. Amusez-vous à agencer vos manucures avec vos différentes tenues estivales pour encore plus de style!

Définissez vos sourcils parfaitement avec ce crayon qui offre une précision et une tenue incomparables. Hydrofuge et hautement pigmenté, ce produit vous garantit de beaux sourcils pour une période de 36 h. Une promesse qui vous permet de quitter la maison en toute confiance!

Pour les matins pressés, cette crème-sérum est un incontournable de votre routine beauté. Avec sa formule 3-en-1, qui combine une crème hydratante, un sérum et une crème solaire (FPS 30), vous voilà prête pour démarrer la journée du bon pied!

Voici comment recréer un look beauté estival en quelques étapes faciles:

