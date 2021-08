Un appartement en plein coeur de Montréal

Quitter son ancienne vie et repartir à neuf. Laisser derrière soi aussi bien sa grande maison que ses meubles et ses accessoires. La décision peut sembler radicale, c’est pourtant celle que les occupants ont prise pour se rapprocher de leurs enfants. Ce faisant, ils ont découvert une nouvelle façon de vivre dans un espace fonctionnel de 2000 pi2 dont l’aménagement a été confié à Korina Khamis, de Hibou Design & Co. Elle a conçu le plus agréable des refuges en plein cœur de Montréal.

Les proprios ont choisi de s’installer dans un appartement des Bassins du Havre. «Comme l’achat s’est fait sur plan, nous avons pu revoir les divisions initiales et créer un environnement sans fils apparents», explique la designer Korina Khamis. Cette façon de faire, lorsqu’elle est autorisée par le promoteur immobilier, permet d’obtenir un espace personnalisé qui répond parfaitement aux besoins des occupants.

Ainsi, à la demande du couple, la designer a conçu une grande aire ouverte regroupant le séjour, la salle à manger et la cuisine tout en gardant assez d’espace pour trois chambres, deux salles de bains, une salle d’eau et une buanderie.

Elle a aussi pensé à ajouter des retombées de plafond pour masquer les stores à enroulement motorisés et un vaisselier encastré pour ranger les couverts et les plats de service des grands jours. Sous ses dehors traditionnels, l’appartement cache une grande fonctionnalité, la designer y ayant multiplié les rangements discrets et les meubles polyvalents faits sur mesure.

Le séjour

L’élément le plus spectaculaire de ce séjour est sans aucun doute le rangement intégré en bois où il est possible d’exposer des objets et d’en dissimuler d’autres. «Sa couleur neutre et classique vieillira bien», mentionne Korina Khamis, qui a choisi cette même nuance pour la structure des fauteuils.

Plutôt que de tenter de dissimuler l’écran de télé, la designer a décidé de souligner sa présence. Encadré par une mince plaque de marbre, il devient le point focal du séjour et l’enjolive plutôt qu’il ne le dépare. Une belle astuce!

Rangement intégré, canapés et repose-pieds sur mesure Hibou Design & Co. • Fauteuils et table basse RH • Table d’appoint Avenue Design • Œuvres d’art et coussins Hibou Home • Papier peint Phillip Jeffries Theo Decor

La salle à manger

Pour rendre l’ambiance de l’appartement chic et feutrée, les murs des aires de vie ont été recouverts d’un papier peint en fibres végétales qui atténue les sons. C’est dans la salle à manger que ce dernier joue, en plus, un rôle de faire-valoir: il met magnifiquement en valeur le vaisselier encastré ainsi que la table au piètement de bronze. «J’ai porté une attention particulière aux chaises: leur rembourrage fait en sorte qu’elles conviennent aussi bien à la propriétaire de 5 pi 1 po qu’à son mari de 6 pi 5 po», souligne la designer.

Les teintes de gris, de la plus claire à la plus foncée, qui se trouvent sur le papier peint comme sur les tissus et la suspension, donnent à cet intérieur son intemporalité.

Table et chaises sur mesure Hibou Design & Co. • Suspension Atelier Anaka

La cuisine

Quand on dispose de peu d’espace, l’organisation devient cruciale. C’est pourquoi Korina Khamis, d’entrée de jeu, a modifié les plans de l’appartement. En réduisant les dimensions de la buanderie, elle a pu installer une série de rangements le long du couloir menant aux chambres.

De cette façon, elle a pu réduire au minimum le nombre d’armoires dans la cuisine même. Cette dernière s’intègre tout en douceur dans l’aire ouverte, sans pour cela manquer d’attirer l’attention grâce à son îlot noir, ses luminaires design et son dosseret chatoyant.

Grès cérame Surfaces & Co. • Robinetterie Kohler • Tabourets RH • Suspensions Montréal Luminaire & Quincaillerie

La chambre principale

La propriétaire aime se détendre dans la chambre. Les teintes sélectionnées par la designer invitent au calme; elles sont plus douces que dans le reste de l’appartement, tout en demeurant dans la même gamme.

À l’heure du sommeil, on déploie le store à enroulement dissimulé dans la retombée de plafond, car les rideaux aux plis permanents ne sont que des parures pour donner à la pièce un look douillet.

Lit sur mesure Hibou Design & Co. • Literie Hibou Home • Table de chevet serenaandlily. com • Applique Montréal Luminaire & Quincaillerie

La salle de bains principale

La pièce, séparée de la buanderie par une porte coulissante, a été conçue de façon à tirer le maximum de l’espace restreint, mais sans l’encombrer.

Ainsi, la baignoire encastrée se remarque à peine derrière le panneau vitré qui semble ne fermer qu’une cabine de douche. Pour créer du rangement, Korina Khamis a dessiné un meuble-lavabo avec de grands tiroirs où tout trouve sa place. Quant à l’effet d’unité entre la salle de bains et la buanderie, il tient à l’utilisation d’un même revêtement de sol.

Rangements sur mesure Hibou Design & Co. • Applique Montréal Luminaire & Quincaillerie • Papier peint Phillip Jeffries Theo Decor

La terrasse

Prolongement de l’appartement durant toute la belle saison, la terrasse offre une vue spectaculaire. Pour rendre la zone détente plus confortable, la designer a recouvert le sol en béton de caillebotis en bois teint gris foncé.

Ce dernier permet aussi de protéger les meubles de l’eau qui pourrait s’accumuler sur la terrasse. Comme il est constitué de carreaux amovibles, les proprios pourront les récupérer s’ils décident de déménager de nouveau.

Canapé et fauteuil RH • Tables d’appoint article.com • Coussins Hibou Home