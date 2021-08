Une maison inspirée de la campagne française à Vancouver

C’est un univers inspiré de la campagne française. C’est un refuge dans lequel une famille évolue au fil des souvenirs qu’elle y crée. Entrez dans ce cadre de vie empreint de quiétude.

Janis Nicolay

Cory travaille dans l’immobilier, Kristine tient le blogue cozyandkin.com. Le couple souhaitait avoir un plus grand chez-soi afin d’y créer des moments mémorables en compagnie de ses trois filles, Lauren, Taylor et Georgia. C’est ainsi qu’est né le projet de construire une maison dans le quartier de South Oak Bay, situé sur l’île de Vancouver. Après deux ans et demi de travaux, l’espace de 5300 pi2, spacieux et chaleureux, était prêt à accueillir la famille.

Même s’il s’agit d’une nouvelle demeure, Kristine a tout mis en œuvre pour donner l’impression que leur refuge a beaucoup de vécu. Elle voulait un intérieur invitant, que l’on sent habité. «Le plus beau compliment qu’on puisse me faire, raconte la propriétaire, c’est de me dire que je vis dans une vieille maison rénovée!» Le couple, fortement attiré par l’architecture française, a travaillé de concert avec des spécialistes afin que le domicile a che une esthétique campagnarde, ponctuée de touches rustiques. Résultat: on a ici un parfait équilibre entre la beauté et le confort.

La façade

Janis Nicolay

L’inspiration européenne qui a guidé la réalisation de cet aménagement se perçoit dès le premier coup d’œil. «Nous avons opté pour un revêtement en brique que nous avons peint en crème pour lui donner un aspect plus moderne», explique la propriétaire. Les persiennes qui bordent les fenêtres à larges carreaux produisent une géométrie remarquable et rappellent, elles aussi, le style architectural du Vieux Continent.

Architecture Zebra Design • Fenêtres Loewen • Aménagement paysager Rob Spytz Exterior Design • Peinture Balboa OC-27 (brique) Benjamin Moore

L'entrée

Janis Nicolay

Lové sous le haut plafond de l’entrée, le majestueux escalier en bois mène aux quatre chambres à l’étage. Rampe, marches, parquet et banquette s’accordent pour former un agréable contraste avec la blancheur des murs. Les chevrons au sol attirent le regard et créent une dynamique intéressante, tandis que les moulures qui découpent subtilement les parois donnent encore plus de personnalité à l’entrée.

Aménagement Julia Estey et Jenny Martin, Jenny Martin Design

Le salon

Janis Nicolay

Fait sur mesure, l’habillage de cheminée en pierre calcaire couronné d’un miroir d’aspect ancien constitue la pièce maîtresse du séjour. Son design évoque les foyers d’autrefois et se marie bien avec les autres éléments aux lignes plus contemporaines. L’étoffe qui habille les fenêtres, le lin, s’avère un choix astucieux quand on souhaite créer une certaine intimité tout en laissant traverser la lumière du jour.

Janis Nicolay

Habillage du foyer Blenard’s Decor Limited • Miroir Anthropologie • Couvre-plancher en chêne Island Floor Centre

La salle à manger

Janis Nicolay

Pour peu que l’on sache doser, il est possible de faire du neuf avec du vieux, de donner un aspect ancien à des objets récents et de marier styles et époques. En voici l’exemple parfait: la table de la salle à manger – que les propriétaires possèdent depuis 15 ans – a simplement été peinte en blanc de façon à mieux l’insérer dans le décor immaculé.

Le vaisselier, quant à lui, a été fabriqué sur mesure d’après un meuble que Kristine et Cory avaient vu lors d’un voyage en France. Le lustre en fer noirci évoque les chandeliers des châteaux du Moyen Âge.

Janis Nicolay

Lustre RH • Billes en bois (sur le buffet) nest & nook housewares • Branches d’eucalyptus Rook & Rose Flower Shop + Lifestyle • Herbes de la pampa West Elm • Tapis Rugs USA • Tableau McGee & Co.

La cuisine

Janis Nicolay

Comme c’est ici que prennent vie la plupart des moments familiaux, explique la propriétaire, la pièce a été pensée pour que tout le monde y trouve sa place. Le chêne utilisé pour construire l’îlot a été vieilli afin de donner l’impression que la cuisine a du vécu.

Contrastant avec cet élément d’esprit rustique, le marbre blanc des comptoirs est en symbiose avec le carrelage du dosseret et les armoires shaker. On a illuminé le tout avec des touches de laiton (luminaires, robinetterie, quincaillerie).

Janis Nicolay

Janis Nicolay

Armoires Thomas Philips Woodworking • Poignées Colonial Bronze • Tabourets Ironica, de TON grshop.com • Suspensions Visual Comfort • Tapis Rugs USA • Peinture Oie Blanche OC-17 (murs) Benjamin Moore

Janis Nicolay

Janis Nicolay

La chambre principale

Janis Nicolay

Le mélange de matières douces et l’imposante tête de lit matelassée invitent au cocooning. Pour faire le lien avec les autres pièces de la maison, on a privilégié une palette de beige et d’ivoire. Le fini argenté de la suspension, des meubles et du miroir réveille de son éclat cet aménagement tout en sobriété. Comme au salon, des rideaux en lin garantissent intimité et luminosité.

Janis Nicolay

Lit The Cross Decor & Design • Berceau RH • Lustre Pottery Barn • Coiffes africaines (au mur) etsy.com • Tapis Rugs USA

La chambre de bébé

Janis Nicolay

Lorsqu’on a un coup de cœur, il ne faut pas hésiter à s’en servir comme point de départ du décor. Ç’a été le cas ici, alors que la propriétaire a craqué pour le papier peint à motifs d’éléphants. La thématique s’est dessinée, inspirée d’un doux safari couleur de sable.

Même les jouets prennent la forme des animaux de la savane africaine. Bien que présents dans l’ensemble des pièces de la maison, le rotin et l’osier occupent une place de choix dans la chambre de bébé Georgia. «J’adore la chaleur qui se dégage de ces matières naturelles», dit Kristine.

Janis Nicolay

Lit et commode RH Baby & Child • Fauteuil berçant et paniers de rangement (dans la penderie) Pottery Barn • Poufs en rotin Ikea • Suspension, miroir, cache-sommier à franges et papier peint Kalahari serenaandlily.com • Paniers ronds (au mur) etsy. com • Girafe en peluche melissaanddoug.com • Tapis West Elm

Janis Nicolay

La salle de bains principale

Janis Nicolay

Le plancher en marbre insuffle un caractère somptueux à cette pièce toute de blanc vêtue. Pour éviter d’y créer une ambiance froide, on a misé sur le bois vieilli, comme dans la cuisine. Ainsi, les couleurs du mobilier et des cadres des miroirs, reprises par de charmants tabourets, rendent l’espace chaleureux. «J’apprécie le contraste entre le blanc pur et la teinte soutenue du bois», indique la proprio.

Janis Nicolay

Baignoire Victoria & Albert • Robinetterie Newport Brass • Tabourets serenaandlily.com

Janis Nicolay

La cour

Janis Nicolay

La petite famille adore être dehors. «Mon père, d’origine grecque, m’a transmis dès mon plus jeune âge sa passion pour la vie au jardin», raconte Kristine. Il fallait donc concevoir un aménagement capable de recevoir la famille et ses invités en tout confort.

La cour arrière est devenue une grande pièce supplémentaire qui fait le bonheur de chacun. Posés sur des dalles aux teintes neutres, le salon d’été, le coin-repas et le comptoir avec barbecue intégré permettent de profiter à plein des beaux jours ensoleillés.

Janis Nicolay

Mobilier de jardin The Proper Table