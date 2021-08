5 façons de conserver les fines herbes longtemps

En plus d'être faciles à cultiver, les fines herbes ont la faculté de rehausser le goût de n'importe quel plat en un claquement de doigts. Une fois cueillies, elles peuvent être congelées, séchées, réfrigérées ou transformées afin d'être conservées longtemps.

Que ce soit le basilic, le thym, le persil, la coriandre ou la menthe, il est possible de consommer des fines herbes tout au long de l'année. Il suffit de bien les apprêter, une fois la saison terminée.

5 FAÇONS DE CONSERVER LES FINES HERBES

1. La salaison des fines herbes

Il est possible d'utiliser la méthode de salaison pour conserver ses fines herbes longtemps. En laissant macérer les fines herbes dans le sel, il sera possible d'ajouter la préparation aux vinaigrettes, soupes et salades!

La recette de salaison :

1. Hacher finement les fines herbes au choix

2. Mélanger les fines herbes avec du gros sel

3. Placer le mélange dans un pot hermétique au réfrigérateur

Vous pouvez décider d'ajouter des légumes au mélange, comme des carottes, des oignons ou des céleris.

Shutterstock

2. La congélation des fines herbes

Pour conserver ses fines herbes longtemps, il est possible de les congeler en glaçons. Il suffit de placer les feuilles dans des bacs à glaçons puis, de les couvrir d'eau. Il est possible d'ajouter un peu d'huile d'olive pour éviter que les feuilles ne noircissent. Cette préparation simple permet de déguster du basilic, de la menthe, du persil ou de la ciboulette pendant près de six mois!

Shutterstock

3. Le séchage des fines herbes

La grande majorité des fines herbes qui se cultivent peuvent être séchées et conservées pendant plusieurs mois. Pour obtenir un résultat maximal, il est possible de laisser sécher son bouquet pendant une semaine.

La méthode pour le séchage :

1. Récolter les fines herbes

2. Attacher les fines herbes en bouquets

3. Suspendre les bouquets (la tête en bas) dans un endroit sombre et sec

4. Déposer le bouquet dans un bol hermétique

Shutterstock

4. La réfrigération des fines herbes

C'est connu, les fines herbes se conservent mieux au réfrigérateur qu'à la température ambiante. Toutefois, certaines méthodes de réfrigération s'avèrent plus efficaces que d'autres.

D'abord, il est possible de placer les fines herbes en position verticale dans un verre d'eau, en s'assurant que les tiges baignent dans 2 à 3 centimètres d'eau. Il est préférable de changer l'eau chaque jour.

Ensuite, il est possible de mettre les fines herbes dans un papier essuie-tout humide puis dans un bac hermétique allant au réfrigérateur. Il faut s'assurer que le papier soit humide en tout temps.

Shutterstock

5. La transformation des fines herbes

Pour conserver les fines herbes durant quelques semaines, il est possible de les transformer en beurre ou en vinaigrette. Ainsi, cette préparation pourra être intégrée à plusieurs recettes pour rehausser ses saveurs.

Voici une recette de beurre aux fines herbes.