3 jolis vins languedociens à petites factures

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Pays d'Oc 2020

Les 3 Grappes Blanches - Domaine Laroche

Languedoc - France

Code : 10324615

Prix : 12,55 $

Disponibilités : 180 bouteilles en ligne et 325 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : un grilled-cheese, un sandwich jambon-fromage dans un pain baguette...

Cette cuvée baptisée Les 3 Grappes Blanches est encore et toujours un des meilleurs choix de vins blancs à moins de 12-13 $ sur les tablettes de la SAQ! Rien de grand, rien d'émotionnel, rien à vous décrocher la mâchoire, mais diablement réussi pour son prix d'ami! Ne faites pas l'erreur de le servir trop froid et il vous le rendra bien. À boire lors des 12 à 18 mois à venir.

2- Pays d'Oc 2020

Gris Blanc - Gérard Bertrand

Languedoc - France

Code : 13366466

Prix : 15,95 $

Disponibilités : + de 500 bouteilles en ligne et 290 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de nachos, des fajitas, des tortillas...

Ce très bon vin gris (vin rosé) du Sud de la France pourrait faire un solide clin d'œil à bien d'autres rosés coûtant 4-5 dollars de plus la bouteille! Un produit délicatement parfumé qui est fin, glissant et sans aucune esbroufe technologique pour faire plaisir à un public ciblé. L'été est loin d'être terminé, alors sautez sur cette cuvée pour mettre de la couleur et de la saveur dans vos 5 à 7 sur la terrasse ou en bordure de la piscine! Dévissez-lui le bouchon dans l'année pour bien en profiter!

3- Pays d'Oc 2018

Terres de Méditerranée - Dupéré Barrera

Languedoc - France

Code : 10507104

Prix : 15,15 $

Disponibilités : 50 bouteilles en ligne et 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des burgers bien garnis, un assortiment de saucisses...

Elle est tout simplement impeccable depuis de nombreuses années, cette cuvée entrée de gamme du duo franco-québécois Dupéré Barrera! N'essayez pas de dénicher un produit d'une grande profondeur ayant du relief et de la structure car on n’est vraiment pas là. On est plutôt en présence d'un rouge sympathique, facile, honnête, agréable et surtout, sans grande promesse. Vous pourrez le laisser encore 2 ou 3 ans somnoler dans votre cellier sans trop de soucis.