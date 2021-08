Salade tiède estivale aux crevettes épicées, fenouil et tomates

Une recette signée Sébastien Laframboise.



Portions : 4



Ingrédients

1 gros sac (540 g) de crevettes 16/20 crues

1⁄2 (150 g) saucisson chorizo taillé en cubes

2 c. à table (60 ml) d’huile d’olive

1 verre (175 ml) de vin rosé ou blanc

2 c. à table (60 ml) de vinaigre de vin rouge

1 oignon rouge frais de taille moyenne émincé

2 tomates entières taillées en quartier ou 1 paquet de tomates cerises

1 bulbe de fenouil

1 botte de persil frais

1 lime (jus et zeste)

Sel et poivre

Sauce style Ranch maison

1⁄2 tasse (125 ml) de yogourt grec nature 0%

1⁄2 tasse (125 ml) de mayonnaise

1 jus de lime

1 c. à thé (15 ml) de pâte d’anchois

2 c. à table (60 ml) de fromage pecorino romano râpé finement

1 botte d’aneth finement hachée

Sel, poivre et un filet d’huile d’olive

Préparation

Dans une grande poêle à feu élevé, faire rôtir le chorizo avec l’huile d’olive pendant 2 minutes afin d’aromatiser votre huile, ajouter ensuite les crevettes décortiquées *attention aux éclaboussures*. Toujours à feu élevé, ajouter les oignons rouges et laisser cuire 2 minutes, déglacer la poêle avec le verre de vin rosé. Stopper le feu et laisser reposer de côté, ensuite incorporer le zeste et le jus d’une lime.

Dans un grand bol, déposer le fenouil émincé, les tomates et les feuilles de persil, assaisonner avec du sel, poivre et le vinaigre de vin rouge. Mélanger vigoureusement et ensuite, venir déposer le contenu de la poêle de crevettes avec l’huile aromatique. Réassaisonner au goût, déposer dans une assiette creuse et garnir d’un peu de sauce style ranch maison. Bon appétit!