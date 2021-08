Des idées pour un bureau à la maison revampé

Des suggestions signées Julie Deslauriers

Aujourd’hui, on parle déco en commençant tout d’abord par vous présenter le magazine Les idées de ma maison tout juste sorti en kiosque. En prime, certains exemplaires sont ensachés avec un 2e magazine, un spécial cuisine.

Si vous voulez des idées pour relooker votre cuisine, ça regorge dans cette édition. On y découvre une dizaine de cuisines dont celle de Marilou de Trois fois par jour.

Également dans le magazine, on effleure le thème du télétravail et j’ai voulu approfondir le sujet avec vous. Donc aujourd’hui, je m’adresse à tous ceux qui, comme moi, n’ont pas de bureau fermé à la maison et qui sont pris à aménager un espace de travail quelque part dans une pièce ouverte de leur cambuse.

Est-ce ton cas Sabrina? As-tu un bureau fermé ou non?

Décortiquons ensemble les éléments pour mieux s’y retrouver :

La surface de travail

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise surface. L’important est qu’elle soit d’une dimension adéquate pour vos besoins. Si vous avez tendance à vous étendre, vous pouvez très bien le faire sur la table de la cuisine ou de la salle à manger. Il faut simplement apprendre à se ramasser à la fin de la journée et ranger ses effets de bureau dans un endroit désigné. Si vous avez besoin juste d’un petit espace de travail parce que tout se fait avec un ordinateur, voici des images qui pourraient vous inspirer.

L’assise (ou l’éléphant dans la pièce)

Une chaise de bureau aura toujours l’air d’une chaise de bureau. Qu’on choisisse la traditionnelle chaise noire, qu’on opte pour celle plus design en filet blanc ou encore qu’on achète celle de type fauteuil de cuir, le piétement sur roulettes trahi toujours sa vocation. Ma suggestion : ajoutez-y un jeté ou une peau de mouton sur le dossier et un petit coussin, question de la déguiser un peu.

Le filage! Non mais on est tanné de voir nos fils, de chercher nos fils, de dérouler, de brancher, de débrancher nos fils. Je vous suggère d’investir dans une bonne barre d’alimentation, avec prises de courant et prises USB, afin de tout regrouper au même endroit. Et pourquoi pas en choisir une pratique, mais design à la fois.

La lumière

À ne jamais sous-estimer. Si vous n’aviez pas de bureau avec fenêtre du temps où vous deviez travailler en présentiel, profitez de la lumière qu’offrent vos propres fenêtres à la maison. Déplacez-vous au cours de la journée et faites un peu de travail dehors si vous le pouvez, dans le divan du salon si c’est la pièce la plus lumineuse. Mais assurez-vous aussi d’avoir une lampe de travail à votre poste désigné.

Le rangement

Le nerf de la guerre selon moi. Rien de pire que de 1 : se chercher et de 2, avoir à la vue tous nos items de bureau une fois la journée terminée.

Comme j’ai toujours aimé détourner la vocation des objets, j’ai déniché un système de rangement de cuisine que je trouve tout à fait approprié pour un bureau parce qu’il n’a justement pas le look corporatif. Dans un style plus farmhouse, avec des matières naturelles.

Sabrina, devant toi, on retrouve des accessoires dans un style plus classique en blanc, gris, imitation marbre toujours tendance, et également dans des tons pastel et rosés, pour un look plus féminin.

Conseil #1 : procurez-vous des items de rangement fermés.

Conseil #2 : pourquoi pas des accessoires funky : vos collègues ne sont pas là pour vous juger.