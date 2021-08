Tout le monde s'entend pour dire que les guêpes sont plus nombreuses cette année. Profitant d'un climat favorable, elles se sont multipliées à vitesse grand V. Harold Leavey, spécialiste en gestion parasitaire au Québec, nous dit quoi faire pour gérer la recrudescence des guêpes.

Il existe deux grandes espèces de guêpes, selon monsieur Leavey. La plus dangereuse est la guêpe sociale. Opportunistes, elle a tendance à venir se servir dans nos assiettes, à s'abreuver dans notre piscine et à se construire des nids sous notre balcon. Elle est plus nombreuse que la guêpe solitaire qui, quant à elle, se construit des abris sous la terre.

Pourquoi y a-t-il plus de guêpes cette année?

Vous n'êtes pas fou; cette année, les guêpes sont plus nombreuses dans les corniches, les arbres et les boisés. De manière générale, elles guêpes cherchent un endroit à l'abri du vent, de la pluie, près d’un arbre où elles pourront s'abreuver et se nourrir.

Cette année, toutes les conditions étaient de mises pour que ces insectes se reproduisent à vitesse grand V. La température, particulièrement clémente au printemps, a favorisé l'éclosion du nombre de guêpes et donc, du nombre de nids de guêpes plus imposants.

Quoi faire pour éloigner les guêpes?

Les guêpes vont chercher la nourriture là où il y en a : dans la poubelle, près du BBQ et, évidemment, sur la table à dîner. Pour éloigner les guêpes durant un repas, Harold Leavy conseille de déposer une assiette avec un bout de nourriture à 2 mètres de la table à dîner.

Les guêpes ont aussi tendance à venir s'abreuver à même la piscine. Le spécialiste recommande d'installer des seaux d'eau à côté de la piscine afin d'éviter qu'elle rode durant la baignade.

Comment se débarrasser d'un nid de guêpes?

Deux raisons peuvent justifier le retrait d'un nid : la peur et les allergies. Harold Leavey convient qu'il ne faut jamais retirer un nid de guêpes lorsqu'il n'est pas nuisible. En plus d'être d'importants pollinisateurs, ces insectes volants sont de grands prédateurs. Ils sont très utiles pour se débarrasser d'autres indésirables, comme la tique à pattes brunes.

Pour retirer soi-même un nid de guêpes, le spécialiste en gestion parasitaire recommande de s'y prendre la nuit plutôt que le jour. Il suffit d'insérer un insecticide dans l'embouchure du nid. À cette étape, il est important de se retirer pour ne pas se faire piquer.

Si le nid de guêpes est gros, il vaut mieux faire appel à un spécialiste pour éviter de multiples piqûres.

Quoi faire en cas de piqûres de guêpes?

Il faut surveiller la blessure pour s'assurer qu'elle ne s'aggrave pas.

Harold Leavey recommande à tous ceux qui ont plus de cinq piqûres de se rendre à l'hôpital. En effet, le venin des guêpes peut être très toxique lorsqu'il est reçu plusieurs fois au même moment.