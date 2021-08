RECETTE: Tofu pop-corn à la sauce miel et chipotle

RECETTE - Découvrez la recette Cook-it du mois d'août en collaboration avec Unisoya et les Grains du Québec, concoctée par le chef Hugo Saint-Jacques: Tofu pop-corn à la sauce miel et chipotle. Une excellente idée de recette végétarienne facile! Pour plus d’informations, visitez chefcookit.com.

Tofu pop-corn à la sauce miel et chipotle

Temps: 45 minutes - Ingrédients pour 2 portions

Ingrédients

1 Aubergine(S)

30ml Sauce Tahini

2 Gousse(S) D'ail

3 Oignon(S) Vert(S)

450g Tofu

5 Miel

200ml Fécule De Maïs

450g Haricots Verts

1 Coriandre

45ml Sauce Chipotle Adobo

Préparation

1. Cuire les aubergines

Préchauffer le four a 350° F. Couper l'aubergine en deux, sur la longeur. Placer sur une plaque de cuisson, faire quelques incisions dans la chair, badigeonner d'huile d'olive et saler et poiver. Placer sur la plaque du côté de la chair et cuire au four 30-40 minutes .

2. Mise en place

Amener une casserole d'eau salée à ébullition. Couper le tofu en cubes. Hacher l'ail, la coriandre et les oignons verts. Équeuter les haricots verts et les couper en tronçons biseautés de 3 cm.

3. Faire la salade de haricots verts

Une fois l'eau bouillante, cuire les haricots verts 2-3 minutes . Égouter et rincer à l'eau froide. Placer dans un bol et mélanger avec la coriandre et 1 c. à s. de vinaigre de vin rouge. Saler et poivrer.

4. Cuire le tofu

Dans une poêle profonde, faire chauffer un fond d'huile végétale. Enrober les morceaux de tofu dans la fécule de maïs. Frire dans l'huile 3-4 minutes . Retirer et placer sur du papier absorbant. Dans un autre bol, ajouter le miel et faire chauffer 20-30 secondes au micro-ondes. Ajouter la sauce chipotle adobo et bien mélanger. Enrober les morceaux de tofu croustillant dans la sauce.

5. Faire la purée d'aubergines

Une fois l'aubergine cuite, retirer la chaire à l'aide d'une cuillère, mélanger la chair d'aubergine avec le tahini, l'ail et les oignons verts à l'aide d'un robot culinaire, d'un malaxeur ou d'un bras mélangeur. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une purée lisse et saler et poivrer. Les enfants sont souvent intéressés à voir un mélangeur en action, profitez-en pour leur montrer les ingrédients qui vont dans la sauce, ils seront curieux d'y goûter.

6. Monter l'assiette

Servir les morceaux de tofu avec la purée d'aubergine et la salade de haricots verts. Bon appétit!