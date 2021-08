Décès de Rock Demers: notre équipe lui rend hommage

Rock Demers, le créateur des films cultes Contes pour tous, est décédé à l’âge de 87 ans, dans la nuit du 16 au 17 août 2021. Son œuvre a eu un impact majeur sur toute une génération d'enfants et continue de nous émerveiller aujourd'hui. Afin de souligner son apport à la cutlure québécoise, l'équipe de Salut Bonjour tenait à lui rendre hommage. Marie-Josée Gauvin, Vincent Dessureault et Ève-Marie Lortie nous partagent leurs Contes pour tous favoris et les répliques issues de ces films qui les ont le plus marqués.

