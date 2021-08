Escapade en Outaouais: 5 attraits à découvrir en Petite Nation

De Montebello à Notre-Dame-de-la-Paix en passant par Val-des-Bois et Duhamel, le territoire unique et charmant de la région de l’Outaouais, Petite Nation, est prisé pour la beauté de ses paysages et l’éventail de ses activités en plein air. En plus, cette destination se trouve à seulement une heure de Montréal!

En vue de vous inspirer pour votre prochaine escapade, voici quelques-uns des plus beaux attraits du territoire de la Petite Nation:

C’est dans la région de l’Outaouais que se trouve le plus grand château en bois rond au monde! Le Fairmont Le Château Montebello se démarque par son architecture rustique et son confort luxueux où il est possible de séjourner dans l’une des 210 chambres.

Rendez-vous à leurs différents restaurants pour découvrir les produits de la région et faites-vous chouchouter à leur spa en profitant de leur carte de soins.

Pour ceux qui souhaitent bouger, vous pouvez pratiquer une grande variété d’activités extérieures: golf, vélo, kayak, canot, planche à pagaie, mini-golf, tennis et plus encore.

G. Leroyer

Le Parc Oméga se distingue des parcs animaliers réguliers en raison de son environnement naturel. Sur une distance de 12 km, petits et grands peuvent s'y balader à bord de leur voiture afin de découvrir de nombreuses espèces d’animaux sauvages d’Amérique du Nord tels que les ours, les caribous et les bisons.

Vous pouvez également faire un pique-nique sur le site, vous balader dans les sentiers pédestres et participer aux diverses activités proposées comme des présentations sur les animaux.

Un incontournable du parc: le parcours lumineux à explorer en pleine forêt, une fois la nuit tombée. C’est un plaisir pour les oreilles qui entendent plus facilement les différents cris des insectes et des bêtes nocturnes. Et si vous le désirez, vous pouvez dormir sur place dans l’un des hébergements insolites et observer les loups à travers les fenêtres.

Rémy Ogez

Les amateurs de plein air, qui ont de la difficulté à rester en place, doivent s’arrêter au Parc des Montagnes Noires de Ripon pour découvrir la forêt de 800 acres où émergent 17 sentiers (totalisant 27 km) parfaits pour la randonnée pédestre, le vélo de montagne et le fat bike.

Pour avoir une vue imprenable sur la Petite Nation, rendez-vous à la tour d’observation de 12 mètres d’élévation ou au belvédère du mont Grand-Pic (426 mètres d’altitude).

Myriam Baril-Tessier

Pendant votre escapade dans la région de l’Outaouais, faites un arrêt à Montebello pour mettre les pieds au Manoir-Papineau.

La visite guidée de l’ancien manoir seigneurial, construit au 19e siècle par le politicien Louis-Joseph Papineau, permet de comprendre un pan de notre histoire. Avec ses quatre tours imposantes, son jardin coloré et son boisé idyllique, il est facile de tomber amoureux de l’endroit!

Mathieu Foote

En plein cœur de la rivière des Outaouais se trouve le parc national de Plaisance (SÉPAQ), un lieu adoré des amateurs de nature et des adeptes d’ornithologie, puisqu’on y trouve plus de 230 espèces d’oiseaux!

Vous pouvez également découvrir le parc lors d’une randonnée pédestre, à vélo ou en canot/kayak et faire un pique-nique près des Chutes de Plaisance afin d’admirer le magnifique paysage.

Pour vivre une immersion en pleine nature, louez une maison de ferme, une tente de type prêt-à-camper ou une yourte afin de passer la nuit sur le site.

À noter que sur le territoire de la Petite Nation, vous pourrez faire de nombreux arrêts gourmands, notamment à la Chocolaterie ChocoMotive, à la Fromagerie de Montebello, au Bistro Montebello ou encore aux Brasseurs de Montebello et au Brasse-Camarade à Saint-André-Avellin qui propose des bières et des produits fins.

Myriam Baril-Tessier

Pour vous créer un itinéraire sur mesure lors de votre séjour en Petite Nation, rendez-vous sur le site Web de Tourisme Outaouais où vous pourrez faire le plein d'activités extérieures, de bonnes adresses gourmandes et de coins détente.