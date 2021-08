MIEUX-ÊTRE

Les bienfaits de la procrastination, avec Geneviève Guérard

C’est bientôt la rentrée, les tâches vont revenir avec leurs dates butoirs. Ça peut causer du stress et vous donner envie de repousser les choses jusqu’à la dernière minute. Selon Fleur Daugey, auteure du livre Procrastiner pour mieux créer, la procrastination est d’abord un phénomène naturel et normal. Ce n’est pas une tare dont il faudrait se débarrasser à tout prix. L’habitude de remettre au lendemain ce qu’on pourrait faire aujourd’hui touche la plupart des êtres humains à des degrés divers, dans un ou plusieurs domaines de leur vie. Et de la « bonne » procrastination peut même être garante d’un travail plus étoffé, plus créatif. Geneviève Guérard nous parle donc des bienfaits de la procrastination.