ENTREVUE

Sylvain Cossette annonce une tournée partout au Québec

Après deux ans d’absence, Sylvain annonce ce matin une importante tournée de plus de 40 représentations partout au Québec. Ce nouveau spectacle réunira le meilleur des tournées 70’s et 80’s en plus des chansons du répertoire des Beatles et plusieurs autres grands succès des artistes et décennies qui ont marqué son parcours musical. C’est Sylvain lui-même qui signera la mise en scène. Sur scène, il sera entouré de ses fidèles musiciens Matt Laurent (directeur musical et guitare), Sébastien Langlois (batterie), Alexandre Ouellet (basse) et Gabriel Bertrand-Gagnon (claviers).

Sylvain prendra également d’assaut la grande scène extérieure de l’amphithéâtre COGECO de Trois-Rivières les 25 et 25 août prochains pour nous faire revivre les plus grands succès des années 70, 80, et plusieurs autres!