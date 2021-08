SPCA de Montréal : Doris se cherche une nouvelle famille (pour la vie!)

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal!

VOICI LA FICHE DE DORIS:

À la suite de changements dans la vie de son ancienne famille, la belle Doris, 5 ans, a été confiée à la SPCA de Montréal en avril dernier. Grande amoureuse des humains et de la vie, Doris est toujours souriante, adore recevoir des câlins et faire des siestes dans le bureau des évaluateurs en comportement animal de la SPCA de Montréal. Elle ferait une camarade parfaite pour regarder des séries télé cet automne!

Comme Doris craint les enfants, elle cherche une famille composée d’adultes qui sauront respecter ses limites. Elle sera à l’aise dans un foyer sans autres animaux, puisqu’elle n’apprécie pas vraiment ses congénères canins et a tendance à chasser les chats vigoureusement! Sa famille adoptive devra envisager un suivi en orthopédie avec Doris, car celle-ci présente des faiblesses à l’exercice physique soutenu ou intense.

Doris pourrait vivre en appartement, elle aime particulièrement les jouets qui couinent, prendre de courtes marches et se prélasser au soleil. Cependant, rester seule longtemps étant difficile pour elle, une période d’adaptation graduelle sera nécessaire si votre horaire vous oblige à quitter la maison plusieurs heures. Ce que Doris aime par-dessus tout : les gratouilles dans le cou! Qui est prêt à lui offrir ce cadeau?

Pour adopter à la SPCA de Montréal:

Si Doris vous intéresse, inutile d’appeler la SPCA; remplissez plutôt le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si le profil de l’animal désiré se trouve toujours sur la page d’adoption, qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Nous vous invitons aussi à consulter les fiches des autres chiens en attente d’une famille.

En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt, merci de choisir l’adoption!