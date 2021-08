Rentrer ses plantes à l'intérieur tout en douceur

À l'arrivée des températures plus fraîches, certaines plantes devront passer du jardin au salon.

Bien que les plantes n'aient pas tous les mêmes besoins, il est impératif de suivre un rigoureux processus afin de s'assurer que la transition de l'extérieur à l'intérieur se fasse en douceur.

Quand doit-on rentrer les plantes à l'intérieur?

Lorsque la température chute sous les 10 degrés Celsius et que les nuits se rallongent, il est grand temps de réintroduire les plantes à l'intérieur de la maison. Les plantes tropicales, qui sont plus sensibles aux variations de température, doivent être les premières à quitter le jardin. C'est notamment le cas des palmiers et des hibiscus. Les plantes succulentes sont plus résistantes, elles peuvent donc être rentrées un peu plus tard en saison.

Il est préférable de ne pas attendre le gel avant de rentrer ses plantes. La mi-septembre est un bon moment. Lorsque les plantes sont rentrées trop tardivement, elles ont tendance à jaunir ou à perdre leurs feuilles ou leurs fleurs.

Comment doit-on procéder pour rentrer les plantes?

Idéalement, il faut procéder lorsque la température extérieure est la même qu'à l'intérieur. Pour acclimater la plante sans la brusquer, il est possible de la rentrer durant la nuit et de la sortir durant le jour sur une période de 7 jours consécutifs. Quelques changements peuvent apparaître, le temps que la plante s'adapte à son nouvel environnement.

Que doit-on surveiller sur les plantes?

Il est impératif de surveiller la présence d'insectes avant de rentrer les plantes dans la maison. Pour la plupart des plantes, un bon arrosage est suffisant pour chasser les indésirables, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, il faudra vaporiser les feuilles avec un produit à base de savon insecticide ou couper les parties trop touchées.

Avant de rentrer la plante, il faut inspecter chaque feuille méticuleusement.