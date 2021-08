4 vins, 4 couleurs

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1- Un blanc portugais qui est un véritable petit bijou pour seulement 20 dollars!

Douro 2018

Eleivera - Los Lusiadas - Michel Chapoutier

Douro - Portugal

Code: 14267611

Prix : 20 $

Disponibilités : plus de 300 bouteilles en ligne et dans 135 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3,5 grammes

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : un filet de morue ou de tilapia et son riz au safran.

Elle est impeccable en rouge comme en blanc cette cuvée du Portugal septentrional! Fins parfums floraux, toucher de bouche huileux et caressant, finale fraîche et persistante... Un flacon au contenu grandement satisfaisant à enligner en caisse de 6 ou de 12 dans sa réserve! Vous pourrez même l'oublier 2-3 ans dans la noirceur sans trop de soucis.

2- Un rosé espagnol frais, facile et sans aucune trace de sucre résiduel!

Rioja 2020

Conde Valdemar - Bodegas Valdemar

La Rioja - Espagne

Code : 12217821

Prix : 14,85 $

Disponibilités : 70 bouteilles en ligne et dans 125 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : soupe froide de style gaspacho de tomate, bruschettas, tortillas de poulet...

Ce sera bien difficile de trouver des vices à ce rosé ibérique entrée de gamme... Rien ne cloche, rien ne fait défaut et le produit est tout à fait plaisant pour moins de 15 huards. Léger, passe-partout, fin, digeste... Sans trop se questionner, on en prendra assurément un deuxième verre! N'oubliez pas cette fiole plus de 12 ou 18 mois car ce n'est vraiment pas un vin de garde.

3- Un vin orange italien aussi enveloppant que caressant!

Rossovermiglio 2019

Ambrato di Montemalo - Verlingieri Pierantonio

Campanie - Italie

Code : 14032257

Prix : 24,95 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 3 grammes

Servir entre 12 et 14 degrés Celsius

À déguster avec : des mets thaïlandais ou indiens à base de poulet, d'agrumes, de saumon, de noix, de cari, de riz, de gingembre...

Nous avons découvert ce très bon vin de macération il y a environ 2-3 semaines. Depuis, j'en laisse toujours une bouteille ouverte dans la porte de mon réfrigérateur pour le faire déguster aux amis et à la famille. C'est unanime, tout le monde craque en le dégustant et moi le premier! La « chair et la soif » se sont données rendez-vous sous le même bouchon et le produit est diablement bon! Il pourra tenir 2-3 bonnes années en cave, mais je vous conseille de le consommer dès maintenant sur sa prime jeunesse!

4- Un rouge du Sud de la France au charme immédiat qui est issu d'une culture biologique!

Saint-Chinian 2019

Hecht & Bannier

Languedoc - France

Code : 14734785

Prix : 19,60 $

Disponibilités : 110 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : des brochettes de bœuf, des côtelettes d'agneau, un tomahawk de porc...

Cet assemblage de grenache, de syrah et de mourvèdre en offre beaucoup pour seulement 20 $ la bouteille! On aime ses séduisants parfums sudistes et épicés, ses saveurs méditerranéennes, ses tanins bien gras, sa fin de bouche qui est toute en fraîcheur... Mon genre de rouge! Il pourra somnoler encore 3 voir 4 ans dans votre cachette secrète.