À voir aussi : Carottes du jardin rôties et fleur d’ail, baba ganoush, feta, miel, noix et capucine

Cavatellis aux légumes de saison, huile d'olive extra vierge, rosette de Lyon, pistaches, basilic et mozzarella fraîche

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 7 minutes

INGRÉDIENTS

Pâtes :

· 800g à 1000g Cavatelli (pâtes fraîches)

Garniture :

· 1⁄2 tasse (125ml) d'huile d’olive extra vierge

· 1 tasse (250ml) de saucisson en dés (Rosette de Lyon)

· 1 Tête de brocoli lavée

· 1⁄2 Courgette verte

· 1⁄2 Courgette jaune

· 1⁄2 Oignon rouge

· 1 Gousse d’ail du Québec

· 12 à 15 Tomates cerises colorées

· 8 Feuilles de basilic

· 1 Mozzarella fraîche

· 1 tasse (250ml) de pistaches vertes écalées concassées

· 1⁄4 tasse (60ml) de parmesan râpé

PRÉPARATION

Étape 1 : Faire bouillir un chaudron d’eau bouillante salée (4 à 5 litres) . Y plonger les cavatellis et cuire de 4 à 5 minutes ou jusqu’à ce qu’elles soient al dente.

Étape 2 : Hacher l’oignon et tailler la gousse d’ail en fines tranches. Tailler ensuite les courgettes en petits dés d’un cm cube. Poursuivre en taillant les tomates cerises en demies. Ensuite, tailler la tête du brocoli avec le couteau de chef pour retirer toutes les petites fleurs comme si vous vouliez le raser.

Étape 3 : Ensuite, dans une grande poêle, chauffer l’huile d’olive à feu moyen-fort et y faire rôtir les cubes de saucisson, de 30 à 60 secondes. Ajouter ensuite les tranches d’ail, l’oignon haché et les courgettes. Poursuivre la cuisson de 1 à 2 minutes et ajouter les tomates cerises, les pistaches et les sommités du brocolis.

Étape 4 : Lorsque les pâtes sont cuites, avec une cuillère à trous ou un petit tamis, transférer les pâtes dans le poêlon de garniture en ajoutant un peu d’eau de cuisson des pâtes ce qui va compléter la sauce. Ajouter le parmesan et le basilic ciselé et bien mélanger. Concasser la mozzarella dans les pâtes et bien mélanger. Rectifier l’assaisonnement et servir aussitôt.

Étape 5 : Ce qui est agréable avec ce plat, c’est qu’il se mange chaud dès qu’il est prêt mais est tout aussi bon en salade, lorsqu’il est réfrigéré. Bon à savoir n’est-ce pas ?