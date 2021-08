Des activités extrascolaires à faire à la maison pour stimuler les enfants

Présenté par

Vous avez envie que les neurones de vos enfants soient stimulés à la maison comme ils le sont à l’école? Pour y arriver, il faut leur proposer des activités inventives et excitantes!

Avec comme seul outil votre imagination, vous pouvez aider votre enfant à développer sa créativité, sa motricité, sa logique et ses connaissances. En combinant différents types d’activités qui stimulent le cerveau de vos tout-petits, vous pourrez plus aisément garder leur attention.

Toutefois, il se peut que vous manquiez d’idées. Dans ce cas, tournez-vous vers une entreprise comme Pandacraft qui imagine, mois après mois, des activités à la fois motivantes et éducatives pour votre progéniture.

Elle offre même un abonnement pratique: chaque mois, elle livre par la poste, directement chez vous, un nouvel ensemble thématique comprenant un magazine éducatif et une activité manuelle, adaptée à la tranche d’âge de l’enfant, soit de 3 à 7 ans (Explore) ou de 8 à 12 ans (Makers).

Pour vous aider dans votre objectif de stimuler le cerveau de votre enfant, tout en maintenant leur intérêt, voici quelques conseils:

Miser sur le plaisir

Vous savez déjà à quel point l’imagination de vos enfants est fertile, ce qui leur permet de concevoir des mondes extraordinaires. Par ces jeux, ils développent non seulement leur créativité, mais aussi leurs habiletés sociales. Bref, ils apprennent tout en s’amusant!

C’est dans cet état d’esprit que les concepteurs des ensembles thématiques Pandacraft travaillent: ils s’assurent que chaque projet est propice aux jeux malgré le sérieux des sujets.

Par exemple, les enfants entendent souvent parler de l’importance de prendre soin de l’environnement, mais sans action concrète, ce concept peut rester flou.

Pour remédier à la situation, Pandacraft propose deux kits sur la thématique du recyclage, qui donnent des outils aux enfants pour fabriquer leur propre papier recyclé. En décembre dernier, les enfants ont également pu découvrir deux ensembles sur les pôles, afin de les différencier et de comprendre leur importance!

Varier les sujets d’apprentissage

Difficile d’apprendre quand on s’ennuie. La solution: la diversification! Tous les ensembles Pandacraft explorent justement des thèmes différents chaque mois, tous plus fascinants les uns que les autres, et touchent quatre catégories: Nature et animaux, Histoire et géographie, Arts et société et Sciences.

De plus, chaque ensemble laisse place à plusieurs heures de découvertes et de jeux puisqu’il contient un magazine éducatif de 36 pages ainsi que le matériel nécessaire à la réalisation d’un projet manuel.

Les laisser mettre la main à la pâte

Les activités ludiques qui sortent de l’ordinaire ont toujours la cote auprès des jeunes, surtout lorsqu’il est question de réactions chimiques ou encore de bricolages en 3D. Pandacraft propose une foule de projets excitants tels que la conception d'un volcan, la mise sur pied d'une catapulte ou la fabrication d'une maquette du système solaire.

Pour septembre, l’ensemble disponible pour les 3-7 ans leur permettra de réaliser une bouche en 3D afin d’observer les différentes dents et de mieux comprendre la mécanique buccale. Chez les 8-12 ans, il s’agira de monter la maquette d’une dent, et même de réparer une carie!

Être avec eux, tout simplement

Un autre secret pour conserver l’intérêt de vos enfants dans toute activité éducative est de les accompagner tout au long du processus: ils adorent avoir toute votre attention! Votre présence les poussera d’ailleurs à apprendre davantage sur un sujet donné.

Pandacraft propose des expériences et des découvertes à la fois éducatives et captivantes.