Sabrina Cournoyer partage une touchante lettre d'amour

Sabrina Cournoyer et son conjoint célébraient, ce weekend, deux ans de vie commune!

Notre chroniqueuse culturelle a ouvert son coeur à ses abonnés Instagram. Elle a partagé une touchante lettre d'amour dans laquelle elle rend hommage à celui qui partage sa vie depuis maintenant deux belles années, François.

À travers ces 731 jours de bonheur, ils ont voyagé au Québec et ailleurs, adopté un chien prénommé Henri, déménagé ensemble et... solidifié leur amour en temps de pandémie.

Voici la touchante lettre d'amour de Sabrina :

« 2 ans •

731 jours (2020 était bissextile) à partager ma vie avec cet humain.

Ce bel humain exceptionnel.

C’est beaucoup, être exceptionnel.

Ça veut dire qu’on est différent de tout le reste, qu’on est une exception.

Et toi, François, c’est ça que tu es pour moi, une exception.

Mon exception.

Tu es mon amoureux, mais aussi mon meilleur ami.

Tu m’as redonné confiance en ben des affaires.

Tu m’apprends à mieux aimer.

Tu m’apprends aussi jour après jour à accepter d’être aimée, en retour.

Je sais que je suis privilégiée.

Privilégiée à l’infini.

Tu m’as vu faire les pires crises d’anxiété.

Pis ça t’a pas fait fuir. T’es resté.

Tu me flattes les cheveux quand je pleure.

Tu es patient quand je suis pas patiente.

Tu prends soin de moi et tu m’enseignes aussi à prendre soin de moi.

À ne rien faire.

Et à être ok avec ça.

Tu me soutiens dans tous mes projets.

Tu me fais rire. (Même si des fois, je lève les yeux au ciel.)

Tu m’écoutes raconter des longues histoires pas punchées avec trop de détails.

Tu me connais par coeur.

J’pense même que tu me connais mieux que je me connais moi-même.

Mon amoureux, tu es mon fort.

Tu es celui qui me tient en un seul morceau.

Celui qui me ramène au présent.

Pis le présent, avec toi, il est vraiment beau. »

Nous leur souhaite encore des dizaines et des dizaines d'années de bonheur!