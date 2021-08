PSYCHO: Comment reconnaître l'hypersensibilité chez l'enfant?

Comment reconnaître l'hypersensibilité chez l'enfant?

L’hypersensibilité c’est quoi ?

L’hypersensibilité est liée au tempérament. Le tempérament détermine la façon dont votre enfant se comporte, réagit, s’adapte aux situations et gère ses émotions. Et comme le tempérament est présent dès la naissance, il est en partie héréditaire.

Toutefois, le tempérament est aussi influencé par l’environnement de l’enfant. Ainsi, les soins que reçoit un enfant, la santé mentale de ses parents, les interactions qu’il a avec son entourage et même les expériences vécues par sa mère pendant la grossesse sont tous des éléments qui peuvent modifier son tempérament.

De 15 à 20 % de la population serait hypersensible.

Les hypersensibles utilisent leur cerveau différemment. Leur hémisphère droit est plus solicité, ils seront donc plus intuitifs et créatifs. Souvent, les enfants hypersensibles ont un quotient intellectuel supérieur à la moyenne; certains sont même surdoués. Le sujet a piqué la curiosité de Marie-Josée Gauvin. Elle nous en parle avec la collaboration de Suzanne Vallières, psychologue.

5 signes que votre enfant est hypersensible

On reconnaît comment l’hypersensibilité? Voici 5 signes distinctifs qui vous donneront la puce à l'oreil. Si votre enfant présente plusieurs de ces signes, il a possiblement un tempérement hypersensible

Il traite en profondeur les informations (il réfléchit beaucoup et pose beaucoup de questions, souvent philosophiques) Il a des difficultés à prendre des décisions ou à choisir (parce qu'il pèse toutes les possibilités) Il est très perfectionniste et a parfois des réactions intenses face à l’erreur ou l’échec Ils es souvent timide, introverti, nerveux et peureux. Il a donc besoin de se retrouver dans le calme et la solitude. Ils est particulièrement intellectuel et/ou créatif

Comment aider son enfant hypersensible ?

La clé est dans l’éducation positive et bienveillante. Les enfants sont de petites éponges et les enfants hypersensibles le sont encore davantage. Ils ont grand besoin d’être compris et rassuré.

Voici quelques conseils pour accompagner votre enfant hypersensible: