Depuis la puberté, on arrache, on rase et on épile notre corps... sans se poser de question. Mais pourquoi?

C'est en 1903 que le premier rasoir a vu le jour. Conçu par la compagnie Gillette, cet outil a révolutionné la façon de percevoir le poil. Depuis, les hommes et les femmes, de tous les âges et de toutes les nationalités, font la guerre aux poils à plus de 5 millions de poils chaque jour.

10 raisons d'aimer ses poils :

1. Les poils protègent des corps étrangers

Les poils protègent de la poussière, du bruit et des odeurs.

2. Les poils permettent de tempérer le corps

Les poils permettent de rafraîchir le corps en été et de créer une protection en hiver.

3. Les poils augmentent les sensations

Les poils augmentent les sensations des caresses et avertissent de la présence d’un insecte sur notre peau.

4. Les poils créent une barrière

Les poils créent une barrière de protection contre les bactéries : ils limitent les infections et les irritations.

5. Les poils protègent du soleil

Les poils protègent des rayons UV du soleil et permettent de limiter les brulures qui leur sont associées.

6. Les poils permettent d'éviter la déshydratation

Les poils sous les aisselles, notamment, servent à retenir la sueur afin que le corps ne se déshydrate pas.

7. Les poils incarnés sont moins fréquents

Plus on rase ou épile une zone, plus celle-ci est sujette aux poils incarnés.

8. Les poils stimuleraient l'attrait sexuel

Certaines études montrent que les poils pourraient capter les phéromones et donc, augmenter l'attrait sexuel.

9. Les poils gardent la peau hydratée

Les poils permettent de conserver le film hydrolipidique de la peau, responsable de l'hydratation.

10. Les poils sont beaux

La beauté physique se définit par un système de valeur personnel.