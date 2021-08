5 activités gratuites pour toute la famille à faire près de Québec

Présenté par

L'été tire à sa fin et vous avez épuisé votre banque d’idées de sorties familiales?

La Baie de Beauport Sun Life vous propose une panoplie d’activités sportives et culturelles 100 % gratuites et accessibles à tous qui font du bien au corps et à l’esprit.

Êtes-vous prêt pour une journée complète de plaisir en famille? C’est parti!

1. Yoga en plein air

Venez vous détendre au grand air grâce aux séances de yoga offertes par le Studio Rebel! Chaque dimanche matin, de 10 h 30 à 11 h 30, un style de pratique différent vous est proposé.

Vous êtes plus du type « 5 à 7 »? Aucun problème! Profitez des séances rythmées qu’offre le Studio Rebel tous les jeudis, de 18 h 30 à 19 h 30.

Vous êtes amateur de paddle board ou vous aimeriez le devenir? Pour un sentiment de bien-être complet et faire le plein d’énergie, inscrivez-vous à un cours d’initiation de planche à pagaie (SUP).

La formation ainsi que la location d’équipement sont incluses. Les mercredis, de 17 h à 18 h 30, il est possible d’adhérer gratuitement à cette activité sportive qui est sans contredit LE sport de l’été sur le fleuve Saint-Laurent!

Sport estival par excellence, le volleyball de plage est toujours aussi populaire à la Baie de Beauport Sun Life. Le terrain est disponible gratuitement, sans réservation et directement sur la plage. Ce sport est amusant et il est facile d'y jouer!

Ouverts tous les jours de l’été, les jeux d’eau – dont les fameuses pailles géantes qui projettent de l’eau! – sont l’endroit par excellence pour divertir petits et grands lors des journées chaudes.

Avec une piscine de la taille d’un fleuve – littéralement! –, la plage de la Baie de Beauport Sun Life est la seule au Québec qui vous permet de vous rafraîchir directement dans le Saint-Laurent. Le tout est possible grâce à son accès sécuritaire et son aménagement spécialement conçu pour la baignade.

Et n’ayez crainte: la Ville de Québec et l’Université Laval effectuent chaque jour des tests de qualité de l’eau pour assurer votre sécurité et votre santé.

Question de conclure l'été en beauté, venez prendre en charge votre santé et votre bien-être en participant aux nombreuses activités gratuites que propose le site de la Baie de Beauport Sun Life, et ce, dans un décor chaleureux et invitant!

C’est mille et une façons de prendre soin de soi que vous propose la Baie de Beauport Sun Life en fin d'été! Cela s’inscrit dans la volonté de la Sun Life à aider les Québécois à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.