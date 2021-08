5 bonnes raisons de ne plus porter de soutiens-gorge

Que vous soyez ou non à l’aise de porter un soutien-gorge, ces arguments pourraient suffir à vous convaincre de le laisser dans le tiroir!

Si vous n’êtes pas prêtes à faire le saut, voici 5 raisons qui pourraient vous convaincre.

1. Pour faire la paix avec son image corporelle

Dans un élan de body positivity, de nombreuses femmes ont choisi de délaisser leur soutien-gorge afin de faire la paix avec leur corps et d’accepter leurs seins tels qu’ils sont.

2. Parce que la majorité des femmes ne portent pas le bon bonnet de toute façon

Huit femmes sur dix porteraient un soutien-gorge mal ajusté! Le meilleur moyen d’avoir un bonnet ajusté est tout simplement de ne plus en porter.

3. Pour se sentir sexy

Opter pour un look no bra, c’est aussi se sentir libre et jolie. Ce n’est certainement pas un hasard si de nombreuses célébrités arborent le look sur les tapis rouges.

4. Pour le confort, tout simplement

Combien d’entre vous retirez votre brassière une fois arrivée à la maison après une longue journée de bureau? Imaginez ne plus jamais avoir à vous «libérer» et opter pour le confort. C’est un luxe que vous pouvez vous offrir.

5. Parce que votre corps vous appartient

L’hypersexualisation du corps de la femme dure depuis des lunes et le port de la brassière y est intimement lié. L’image d’un sein ferme et rebondi a été créée par l’homme. Il est grand temps de vous réapproprier votre corps et de choisir ce que vous voulez porter ou non.

Peu importe vos raisons de porter ou non une brassière, sachez que votre corps vous appartient et que vous seule savez ce qui est bon pour vous.