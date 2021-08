Julie Houle et Sébastien Benoit, de retour avec La Poule aux œufs d'or dès le 29 août

Dès le dimanche 29 août, 17h30, Julie Houle et Sébastien Benoit, de retour avec la 29ème saison de La Poule aux œufs d'or. Au cours de la dernière saison, les participants jouaient à distance. Cette année, c'est le retour des participants en studio! Pour ce qui est du reste, nos invités gardent leur formule gagnante: de l’émotion, des sourires et une poule toujours aussi généreuse! On en parle davantage avec eux et on prend des nouvelles de leur été.