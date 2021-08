Des vins pour l'apéro, les plats à partager et les grillades BBQ

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

À voir aussi: 4 vins, 4 couleurs

1- Un blanc pour l'apéritif, les fruits de mer en coquillage, les salades ou les poissons à chair blanche !

Muscadet Sèvre et Maine 2020

Schistes - Domaine de l'Écu

Loire - France

Code : 13807102

Prix : 19,85 $

Disponibilités : disponible en ligne et dans 80 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

Si vous êtes comme moi, un amoureux de blanc alliant vigueur, mordant, énergie et tension, vous succomberez assurément au charme immédiat de ce muscadet du pays nantais! Un vin propre, sans flafla, al dente, net et aérien ayant un profil quelque peu salin et iodé. Il jouera les héros en solo à l'apéro, mais il aura également sa place sur de nombreuses entrées froides en début de repas. Vous n'aurez aucun problème à le laisser encore 8 à 10 ans en cave.

2- Un rouge du Beaujolais pour des plats à partager tel des saucissons, des fromages, des pilons de poulet ou des tortillas !

Fleurie 2019

Domaine André Colonge et Fils

Beaujolais - France

Code : 14730549

Prix : 21,70 $

Disponibilités : disponible en ligne et dans 105 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2 grammes

Servir à 15-16 degrés Celsius

Voici un très réussi Cru du Beaujolais (un autre!) qui rend fort bien honneur à cette superbe variété de raisin qu'est le gamay! Un rouge d'été qui est festif, rassembleur, sans prétention et hyper caméléon à table. Ne cherchez pas les gros tanins enveloppés, une imposante charpente ou la surconcentration, car on n'est vraiment pas là. C'est la fraicheur, la finesse et le « jus de fruit » qui sont présents ici. On en boit et on en redemande sans trop se questionner, car le vin est bon. Les plus patients oseront le laisser encore de 3 à 5 ans dans leur cellier.

3- Un vin rouge espagnol pour les viandes grillées sur le barbecue!

Rioja Reserva 2016

Viña Eguia - Bodegas Eguia

La Rioja - Espagne

Code : 12189517

Prix : 19,25 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.5 gramme

Servir 16-17 degrés Celsius

Une bavette de bison, une brochette d'agneau ou une entrecôte de boeuf cuite sur la grille de votre BBQ devrait bien s'entendre à table avec cette cuvée ibérique. Il s'agit d'un 100% tempranillo qui a séjourné pour une période de 2 ans en fût de chêne, ainsi que pour quelques mois supplémentaires en bouteille. Ses 5 ans d'âge offrent au produit, un olfactif ouvert et détaillé ainsi qu'une bouche aux tannins passablement fondus. Le boisé ne prend pas toute la place dans le verre et le vin est impeccable pour moins de 20 dollars. On pourra conserver la bouteille à l'horizontal encore 3-4 ans sans trop d'inquiétude.