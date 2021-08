SPCA de Montréal : Peabody se cherche une nouvelle famille

Chaque semaine, l'équipe de Salut Bonjour met en lumière d'adorables animaux, tous rescapés par la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de Montréal (SPCA). Ces adorables petites bêtes ont un point en commun : ils se cherchent une famille, capable de leur prodiguer les soins appropriés et de leur offrir de l'amour à volonté.

Depuis plus de 150 ans, la mission de la SPCA de Montréal consiste à protéger les animaux contre la négligence, les abus et l’exploitation, à représenter leurs intérêts et assurer leur bien-être, à favoriser la conscientisation et la sensibilité du public à leur égard.

En moyenne, les chats doivent patienter 7 jours et les chiens 10 jours avant d'être accueillit par une nouvelle famille. Si une grande majorité d'entre eux se trouve un foyer rapidement, ce n'est pas le cas pour tous. Certains, en raison de leur âge, de leur race ou de leur tempérament, sont contraints à séjourner plus longtemps.

L'organisme ne fait aucune discrimination : en plus des animaux à quatre pattes, elle reçoit des oiseaux, des rats, des tortues ou des rongeurs. Cette semaine, la SPCA de Montréal cherche une nouvelle famille à cet adorable animal!

VOICI LA FICHE DE PEABODY :

Le petit Peabody cherche des mains délicates

Peabody est un adorable hamster nain en attente d’adoption à la SPCA de Montréal. Bien que les hamsters nains soient souvent plus nerveux et moins sociables avec les humains que les hamsters dorés, le petit Peabody fait exception!

En effet, ce mignon rongeur semble bien aimer les gens, car il grimpe de lui-même dans nos mains. Toutefois, vu sa très petite taille, il doit être manipulé avec délicatesse; c’est pourquoi les gestes parfois maladroits des jeunes enfants ne conviennent pas vraiment à une si petite bête.

Cela dit, Peabody apprécie beaucoup explorer son environnement, et sa gâterie préférée au refuge est manifestement la carotte!

Saviez-vous que...

Le hamster est un animal nocturne, c’est à-dire qu’il est très actif la nuit et n’apprécie pas beaucoup se faire réveiller le jour. Comme il a tendance à courir dans sa roue la nuit, ne placez pas son enclos dans votre chambre si vous voulez dormir tranquille.

L’espérance de vie moyenne d’un hamster est de 2 à 3 ans.

Si votre petit compagnon se laisse manipuler, utilisez vos deux mains en soutenant tout son corps de manière sécuritaire. Une chute pourrait le blesser sérieusement.

Le hamster se nettoie lui-même naturellement, les bains ne sont pas recommandés. Toutefois, un brossage régulier est nécessaire pour les hamsters à poils longs.

Le hamster est prévoyant et se fait des réserves de nourriture à différents endroits dans son enclos. Inspectez régulièrement sa maison afin de jeter les aliments avariés qui pourrait s’y cacher.

Le logis de votre petit rongeur doit lui permettre de courir, grimper sur différents niveaux, creuser, se cacher dans le substrat et contenir ce qui est nécessaire à son alimentation.

Offrez-lui différentes options pour se divertir. Par exemple : une roue d’exercice (évitez celles qui sont grillagées, car il pourrait s’y prendre les pattes), des tunnels, de nombreuses cachettes et des échelles de bois.

Le hamster a besoin d’au moins 2 heures à l’extérieur de sa cage quotidiennement.

Ce rongeur est un animal strictement solitaire. Les jeunes hamsters peuvent cohabiter jusqu’à leur maturité, mais il est important de les séparer par la suite, car ils auront tendance à se battre une fois adulte.

Évitez de placer votre hamster dans une boule en plastique plus de 10 ou 15 minutes, puisque l’air n’y circule pas beaucoup. De plus, veillez à ce qu’elle roule sur une surface bien plane pour éviter que votre petit compagnon ne se blesse en heurtant la paroi de la boule.

Pour adopter Peabody

Si Peabody vous intéresse, remplissez le formulaire d’adoption disponible sur le site de la SPCA de Montréal. Prenez soin toutefois de vérifier si le profil du petit hamster se trouve toujours sur la page d’adoption, qui est mise à jour en temps réel, avant de transmettre le formulaire.

Nous vous invitons aussi à consulter les fiches des autres petits animaux en attente d’une famille.

En espérant que vous trouverez votre compagnon bientôt, merci de choisir l’adoption!