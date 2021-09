7 conseils pour un ménage d’automne efficace dans la maison

Comme l’été tire à sa fin, vous devrez bientôt sortir vos chiffons et votre seau d’eau en vue du grand ménage d’automne. Et pour qu’il soit efficace, il vous faut un plan de match!

En effet, avec une bonne planification – et des produits ménagers de qualité comme ceux de la gamme Seventh Generation de Unilever –, chaque pièce de votre maison respirera la propreté. Vous êtes prêt à passer à l’action?

Voici 7 conseils pour y arriver efficacement:

1. Nettoyez une pièce à la fois

Il est habituellement plus pratique de nettoyer sa maison pièce par pièce, plutôt que de commencer des tâches ici et là sans ligne directrice. Attaquez-vous d’abord à la pièce qui vous importe le plus, par exemple la cuisine ou la salle de bain. Une fois qu’elle brillera, passez à la suivante!

Ce sera ainsi moins décourageant; et en prime, vous pourrez étaler votre corvée de ménage sur plusieurs jours en vous évitant le désagrément de vivre dans une résidence où chaque pièce est en chantier.

2. Jetez, recyclez ou donnez les objets inutiles

Il ne sert à rien de ranger ou de nettoyer des objets inutiles. Que ce soient des articles de sport, de vieux manuels scolaires ou encore des vêtements trop petits, prévoyez des bacs pour disposer les articles à donner, à recycler ou à vendre, et un sac poubelle pour tous ceux qui sont trop abîmés pour avoir une seconde vie.

3. Attaquez-vous à toutes les surfaces

Afin que toutes les surfaces de votre maison – comptoirs, dessus de meubles, interrupteurs, etc. – soient impeccables, il vous faut plus que de l’eau chaude. Celle-ci ne réussira pas à éliminer les bactéries qui s’y sont accumulées!

Optez plutôt pour un produit qui vient à bout efficacement des germes comme le nettoyant désinfectant multisurfaces Seventh Generation - Citronelle et des agrumes, qui ne nécessite aucun rinçage. En plus, il est sans danger pour les enfants et peut être utilisé dans la cuisine à proximité de la nourriture sans problème.

4. Retirez la poussière cachée

Lors d’un grand ménage, la poussière est l’ennemi dont il faut se débarrasser, et ce, même dans les endroits oubliés. La poussière en hauteur doit elle aussi disparaître, comme celle sur le frigo, les étagères ou sur la console du climatiseur.

5. Profitez des appareils autonettoyants

Pour nettoyer en grand, vos électroménagers autonettoyants doivent être aussi sollicités. Lancez l’autonettoyage du four et pensez à partir un cycle (vide) du lave-vaisselle et de la laveuse. Passez également un linge humide savonneux sur les surfaces et à l’intérieur de ces appareils.

6. Mettez tous les textiles à la laveuse

Tout ce qui est en tissu dans la maison emprisonne la poussière. Housses de couette, de coussins décoratifs, de chaises, jetés, rideaux... mettez-les tous dans la laveuse!

Pour éviter qu’ils ne se détériorent, lavez à cycle délicat et utilisez un savon à lessive doux pour les textiles, mais coriace avec les taches, comme le détergent Free & Clear de Seventh Generation. Fait à base de plantes, il est hautement efficace!

Quant à eux, les tapis doivent être nettoyés avec un shampoing adapté ou encore à l’aide d’une machine à vapeur.

7. Lavez le plancher (deux fois)

Pour un lavage immaculé des revêtements de sol, il faut retirer tous les obstacles (et non seulement les bouger). Par exemple, juchez les objets sur les meubles afin qu’ils ne touchent plus au sol.

Passez ensuite l’aspirateur partout en vous attardant sous les meubles. D'ailleurs, il est préférable de relocaliser le mobilier afin de faciliter le travail. Puis, lavez une première fois le plancher. Une fois la tâche effectuée, votre eau risque d’être sale. Laissez sécher et recommencez avec une nouvelle solution d’eau savonneuse.

Pendant cette besogne, profitez-en pour ouvrir les fenêtres afin de permettre un changement d'air naturel!

Faire un grand ménage est certes une corvée, mais une fois que le travail sera terminé, toute la famille appréciera la sensation de propreté et de fraîcheur qui y règnera. Cela aura assurément une incidence positive sur l’humeur! Pour vous faciliter la vie, utilisez des produits ménagers efficaces tels que ceux de la gamme Seventh Generation.