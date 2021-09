LIVRES

8 Suggestions lecture pour l’automne, avec Chrystine Brouillet

1. Enfant de salaud

Auteur : Sorj Chalandon / Édition : Grasset

Voilà comme le grand-père du narrateur s’adresse à lui à la fin de son enfance, révélant ainsi que son fils n’était pas du «bon côté» durant la guerre. Qu’il l’a vu porter un uniforme allemand. Le narrateur a grandi, est devenu journaliste et doit couvrir le procès de Klaus Barbie à Lyon. Où vit son père à qui il veut extirper la vérité sur son passé.

En mettant en parallèle le procès d’un nazi et l’incroyable parcours d’un menteur invétéré, Chalandon intensifie l’écho de chacun des récits, nous tient en haleine jusqu’au verdict final dans l’analyse des trahisons, des lâchetés ou de ces indifférences qui peuvent changer le cours de l’Histoire. Sobre, courageux, émouvant.

2 . Madame Hayat

Auteur : Ahmet Altan / Édition : Actes Sud

Fazil, le jeune narrateur de ce roman, étudie à l’université, loin de sa mère, récemment veuve et qui a dû renoncer à l’aisance qu’elle avait toujours connue. Simple boursier, Fazil gagne un peu d’argent comme figurant pour la télé. C’est là qu’il fait une rencontre qui transformera sa vie, celle de Madame Hayat plus âgée que lui, voluptueuse, éprise de liberté, mystérieuse, envoûtante. Puis il croise Sila dont il croit aussi s’éprendre, qui partage son amour de la littérature. Et qui veut fuir ce pays où les hommes avec des bâtons s’autorisent toutes les exactions envers ceux qui pensent différemment d’eux.

Peindre avec autant de délicatesse, autant de sensualité les émois amoureux serait déjà remarquable, mais le roman d’Altan dit aussi la magistrale puissance de l’imaginaire avec une gravité qui laisse pourtant la place à la fantaisie. Sublime!

3. Le carnaval des ombres

Auteur : J. R. Ellory / Édition : Sonatine

1958 dans un bled du Kansas : un cirque arrive en ville et émerveille petits et grands par sa magie jusqu’à ce qu’on découvre un cadavre sous un carrousel. L’agent spécial Michael Travis tente de mener son enquête comme on le lui a appris au FBI, mais les artistes de ce cirque étrange ne répondent pas comme il le souhaitait à ses questions. Ils l’entraînent plutôt ailleurs, loin de ses certitudes si chèrement acquises...

Une intrigue extrêmement riche dans un cadre absolument original, une analyse dérangeante de l’Amérique rurale, de sa foi et de ses failles, des personnages époustouflants de profondeur : Ellory nous prouve une fois de plus qu’il est certainement l’un des auteurs les plus brillants du roman noir contemporain.

4. Les Promises

Auteur : Jean-Christophe Grangé / Édition : Albin Michel

Les Promises, ce sont les belles Dames du Reich qui se retrouvent au luxueux hôtel Adlon de Berlin pour boire du champagne en discutant des progrès de leurs maris, de leurs amis qui à la veille de la Seconde Guerre mondiale gravitent autour du Fürher. Quand l’une d’elles est assassinée et atrocement mutilée, puis une autre, l’enquêteur brutal de la Gestapo, Beewen, doit admettre qu’il a besoin de l’aide de l’étrange psychanalyste Simon Krauss et de l’indéfinissable et riche Minna von Hassel pour découvrir quel est le psychopathe qui rôde dans cette ville au bord de la folie.

Des portraits saisissants, le décor fascinant de Berlin à l’aube du pire, la dénonciation de la machine nazie qui broie tout sur son passage nous donnent ici un des meilleurs romans de Grangé.

5 . Les Muses

Auteur : Alex Michaelides / Édition : Calmann Lévy

Mariana, psychothérapeute londonienne d’origine grecque se remet à peine de la noyade de son mari quand sa nièce Zoé, étudiante à Cambridge, lui demande son aide : une de ses amies a été assassinée sur le campus. Elle-même ancienne élève de la vénérable institution, Mariana ne peut s’empêcher de mener certaines investigations et s’intéresse au professeur Fosca et ses Muses. Pourquoi sont-elles visées par l’assassin?

Quelle belle idée de choisir l’univers si particulier de Cambridge comme trame de fond à ce suspens qui séduit par son élégance, par ses références si judicieuses à la mythologie et à la psychanalyse. Et qui nous garde en alerte jusqu’à la dernière page...

6. Ce qu’il reste de Julie

Auteur : Sébastien Didier / Édition: Hugo Thriller

Sébastien, romancier, a quitté sa petite ville natale de Sainte-Geneviève voilà vingt ans à la suite de la disparition de Julie, son amour de jeunesse. Un libraire lui suggère de lire Le temps d’un été, le best-seller qui intrigue les gens du milieu littéraire car personne n’a rencontré son autrice. Au fil des pages, les références à ce passé que Sébastien a fui surgissent et sont si troublantes qu’il est poussé à découvrir qui se cache derrière le nom de L. J. Dexley. Est-ce que Julie est vraiment morte?

Un roman à énigmes parfaitement réussi par l’habileté de sa construction qui nous fait penser aux poupées russes qui multiplient les secrets, par ses rebondissements constants et le séduisant décor du sud de la France.

7 . Papier à bulle

Auteurs : Simon Boulerice, Eve Patenaude / Édition: Quai no.5

Ses parents inquiets voudraient emmailloter Hortense de papier bulle pour éviter qu’elle se blesse et qu’elle perde tout son sang. Mais l’adolescente refuse que l’hémophilie dont elle souffre l’empêche de vivre et de pratiquer le karaté, refuse d’être une petite chose fragile, elle est une ninja!

Les superbes illustrations d’Eve Patenaude tissent cette magnifique histoire de résilience avec autant de puissance que les mots de Simon Boulerice où l’audace est ciselée de délicatesse. On a envie d’encadrer chacune des images!

8 . Le grand livre des énigmes d’Arsène Lupin

Auteurs : Hélène Almaric, Frédéric Rébéna / Édition :vMarabout

Lupin, ce gentleman-cambrioleur revenu récemment au goût du jour grâce à Netflix a inspiré ce livre d’énigmes où sous ses différents pseudonymes il fait appel à la logique et l’esprit de déductions des amateurs de mystère. 200 «colles» pour ceux qui aiment les jeux et les rébus.