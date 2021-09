Notre équipe partage ses plus beaux souvenirs de la rentrée scolaire [album photo]

Saviez-vous que Gino se faisait surnommer « la pie », car il parlait tout le temps? Êtes-vous surpris d'apprendre qu'Annie-Soleil avait hâte à la rentrée pour porter de nouvelles chaussures? Connaissiez-vous la grande passion de Patrick pour l'Homme bionique?

Il n'y a pas que la rentrée scolaire qui bat son plein, la rentrée télévisuelle de Salut Bonjour aussi! Nous avons demandé à notre équipe de nous partager leurs plus beaux souvenirs de la rentrée scolaire... vous trouverez, ici et là, de rigolottes anecdotes!

Gino Chouinard

« Selon moi c’est une photo de Maternelle ou première année.

Je devais porter un chandail que mes frères plus vieux avaient porté.

Remarquez le toupet... coupé par ma mère. J’ai les cheveux qui frisent d’ailleurs.

J’entrais à la petite école de mon village (Woburn). Je connaissais déjà presque tous mes amis, mais je ne savais pas qui allait être dans ma classe.

Déjà, on voyait que j’étais sage. Pourtant, rapidement on m’a surnommé la pie, car je parlais beaucoup, apparemment! »

Sabrina Cournoyer

« J'étais passionnée par l'école avant même d'y faire mon entrée.

J'avais commencé à apprendre à lire avant même d'entrer en maternelle.

J'avais tellement soif d'apprendre!

Par la suite, j'ai toujours eu extrêmement hâte à la rentrée.

J'avais mon p'tit kit de vêtements neufs prêts pour l'occasion, tout mon matériel scolaire bien identifié et soignement placé dans mon sac à dos (ma passion papeterie est née il y a fort longtemps!) J'avais hâte de rencontrer mes profs, hâte d'ouvrir mes manuels neufs et de commencer à écrire dans mes cahiers Canada avec mes nouveaux crayons de plomb.

Encore aujourd'hui, j'ai le même sentiment à l'arrivée de la rentrée.

Avec les manuels neufs en moins, mais avec la même fébrilité d'entamer une nouvelle saison avec ma belle équipe! »

Charles-Antoine Sinotte

« Voici une photo associée à ma rentrée au secondaire à Trois-Rivières. C'était ma rentrée au secondaire, mais surtout ma première journée de football à vie. Sport qui fait partie intégrante de ma vie depuis ce jour. »

Patrick Benoit

« Voici ma première photo de vraie rentrée scolaire.

Aaaah la 1ère année! La vie devant soi sans savoir ce qui nous attend et ce que le futur nous réserve.

Je me souviens de cette journée en détail. Habillé par ma styliste de mère, mon sac d’école en cuir et ma petite boite à lunch de l’Homme bionique... Wow! Mon amie Marie-Josée et moi attendions l’autobus ensemble. C’était le début d’une grande étape. Un mélange de fierté et d’anxiété controlée.

Ah oui, j’oubliais... Je ne suis pas si vieux... J’ai ajouté un filtre pour donner un style ancien haha! »

Mathieu Roy

« La rentrée pour moi est toujours été synonyme de deux choses.

Retrouver les amis au quotidien et la reprise des activités sportives.

Le basket-ball, le soccer, le football... Et bien sûr toutes les activités que l'on pouvait inventer à la récréation. J'ai toujours eu besoin de bouger.

J'ai encore souvenir de la fébrilité de découvrir dans quelle classe nous allions nous retrouver et avec quels amis nous allions passer l'année... Je garde encore aujourd'hui des amitiés très fortes de mon primaire et mon secondaire. »

Annie-Soleil Proteau

« La rentrée, ç’a longtemps été pour moi un moment auquel j’avais hâte, mais qui m’angoissait aussi. J’avais envie de retrouver mes amis à l’école, mes cours de gymnastique, de théâtre, plusieurs de mes profs, les partys de fête ! Mais la rentrée me forçait aussi à sortir du cocon tellement sécurisant du petit chalet de mes grands-parents, de notre campagne à Yamachiche, des motos, du jardinage... C’était le retour au quotidien pas toujours évident, même quand on est enfant. Le beau et le fun reprenaient inévitablement le dessus, et j’avoue que j’ai toujours été contente d’étrenner de nouveaux souliers d’automne ! Je vous souhaite à tous une magnifique rentrée ! Profitez du meilleur et prenez soin de vous ! »

Alexandre Dubé

« Voici une photo de rentrée scolaire à l’école primaire Sacré-Coeur de Rouyn-Noranda. Sauf erreur, j’étais à la maternelle ou en première année. Doux souvenir de l’école primaire Sacré-Coeur de Rouyn-Noranda. Le petit Alexandre avait hâte à la rentrée scolaire afin de connaître son professeur et de savoir si ses amis allaient être dans sa classe. Vêtu de son chandail de Winnie l’ourson, il était prêt à relever tous les défis! »

Jean-Michel Bourque

« Je dirais que mes souvenirs de la rentrée, c’est de jouer au hockey balle dans la cours arrière de l’école du Ruisseau, à Lévis, jouer dans le bois et jouer à police-voleur sur l’heure du midi! »

Geneviève Hébert-Dumont

« J'ai toujours adoré les rentrées! Pour moi qui passais ses étés au chalet et qui voyais moins ses amis, la rentrée était synonyme de retrouvailles. J'avais tellement hâte de voir qui serait dans ma classe, quel prof j'allais avoir, si j'avais assez grandi pour ne pas être la première dans le rang (chose qui n'est jamais arrivée, haha!) et surtout si mon ''kick" était toujours aussi beau!

J'adorais le rituel de la rentrée : magasiner les effets scolaires, les identifier, les placer dans mon sac à dos, acheter de nouveaux vêtements, préparer mes ensembles. Tout ça contribuait à gonfler mon enthousiasme!

"Cette année, je vais être organisée et tout écrire dans mon agenda".

Chaque année je me disais la même chose et deux semaines plus tard, mon agenda était rempli de collants, de dessins, de lettres de mes amies, bref il y avait de tout SAUF mes devoirs et mes leçons.

J'ai toujours aimé les rentrées et même si je ne vais plus à l'école, je peux quand même en vivre grâce aux rentrées de la télévision et de la radio auxquelles je participe depuis 9 ans maintenant! Ça me donne toujours les mêmes papillons dans le ventre et cette impression que "cette année je serai en contrôle et disciplinée"... je n'y suis toujours pas parvenu... hahaha!

Bonne rentrée à tous! »

Bonne rentrée scolaire à tous vos petits, mais aussi aux grands courageux que vous êtes!