15 façons de mieux ranger la cuisine

Bien choisis, les meubles et accessoires de rangement aident à éliminer la pagaille, à gagner du temps et de l’efficacité au quotidien. Denrées, vaisselle, petits électros, couverts et ustensiles trouvent leur place grâce à nos astuces pour un aménagement optimal!

1. Îlot mobile

Living4Media

L’îlot constitue un élément dont beaucoup de monde rêve, mais il peut s’avérer encombrant lorsqu’on travaille à plusieurs dans un espace relativement restreint. Solution? Poser la structure sur des roulettes de qualité pour pouvoir la déplacer au gré de nos besoins.

Dans cette cuisine blanche, on a fait le choix d’un îlot à rangements ouverts, dont un pratique casier vertical réservé aux planches à découper. Jolis objets et paniers tressés dynamisent le décor tout en étant facilement repérables.

2. À l'échelle

Shutterstock

Un peu comme on le fait à la salle de bains, on a intégré dans ce décor classique une étagère qui reprend la forme d’une échelle. On y dépose des objets d’utilisation courante et des accessoires décoratifs. Ce type de rangement est parfait pour meubler la transition entre la cuisine et le coin-repas. À remarquer: ses montants de bois apportent une touche de chaleur.

3. Range-assiettes

Gap Interiors

Un casier traditionnel pour les assiettes séduit par son esthétique champêtre et nostalgique. On peut choisir un module en bois antique qui fera contraste ou confier à un cuisiniste la réalisation d’un petit meuble sur mesure de même facture que nos armoires. Lors de nos réceptions, nos invités seront ravis de nous aider à mettre la table sans avoir à demander où trouver les assiettes!

4. On accroche!

Living4Media

Si on veut attraper rapidement le fouet pour la sauce, vivement la barre de métal à laquelle on suspend nos accessoires. Dans cet aménagement, on a fixé au mur deux tringles parallèles pour doubler l’espace d’accrochage et choisi une nuance cuivrée assortie aux poignées des armoires et à la robinetterie.

5. En vrac

Living4Media

Dans cette cuisine rétro, les denrées achetées en vrac sont rangées dans de jolis pots étiquetés. En les plaçant sur une étagère étroite, on désencombre le garde-manger tout en ayant les favoris à portée de main. Par le soin apporté au choix des bocaux, des étiquettes et à la disposition, l’ensemble ajoute beaucoup de charme à la pièce.

6. Station de triage

Gap Interiors

Quand on installe une poubelle à plusieurs bacs, l’habitude du triage des ordures ménagères se prend (presque) toute seule! En plus des déchets, on peut trier ce qui ira au recyclage, au compostage ainsi que les bouteilles et cannettes destinées à la consigne.

Dans une cuisine déjà rénovée, on peut confier cette installation à un ébéniste ou à une entreprise d’armoires de cuisine. Il est conseillé de choisir de la quincaillerie et des contenants solides et faciles à retirer. Ces derniers devraient aussi avoir une bonne capacité, ce qui limitera nos allers- retours vers les bacs à l’extérieur.

7. Cache-cache

Gap Interiors

Un système de support à ressort permet à cette étagère de glisser hors de sa cachette pour se hisser doucement à la hauteur du comptoir. Solide, elle promet de supporter le poids d’un mélangeur sur socle ou de tout autre petit électroménager dont on se sert occasionnellement.

Après l’usage, l’appareil réintègre son rangement sans effort. Pour une utilisation rapide et facile, on a pris soin d’installer une prise de courant dans l’armoire.

8. Trio gagnant

Gap Interiors

Le tiroir compartimenté est le meilleur ami des passionnés du rangement à la cuisine. Lorsqu’on planifie un nouvel aménagement, la tendance est aux dispositifs extralarges qui logent davantage et dans lesquels on se repère plus aisément.

Pour un look épuré et une utilisation facile, on misera sur des caissons pleine extension camouflés dans un tiroir volumineux doté d’un mécanisme de fermeture automatique.

9. En coulisse

Gap Interiors

Derrière les portes coulissantes se trouvent des tiroirs supplémentaires, des étagères, bref, des rangements pratiques, mais invisibles. Ce type d’aménagement s’avère intéressant lorsque la cuisine est ouverte sur le séjour. Une fois les portes fermées, l’aspect utilitaire se fait oublier et nos petits électroménagers jouent la discrétion.

10. Zone réservée

Gap Interiors

Voici sûrement une des meilleures options pour camoufler le grille-pain tout en le conservant à portée de main. Derrière une porte à tambour facile à manipuler, on a réuni le nécessaire pour la préparation du petit déjeuner sur une épaisse tirette en bois d’érable où il est possible de couper le pain.

11. Coup double

Shutterstock

Même lorsqu’on possède un bon volume de rangement, il n’est pas rare que l’espace vienne à manquer. Dans les armoires ou le garde-manger, on peut facilement récupérer la hauteur disponible en ajoutant des étagères d’appoint en métal.

12. Affaire classée

Living4Media

Pour une fraction de l’espace occupé par les porte-couvercles du commerce, les rangements faits sur mesure mettront fin au chaos dans l’armoire à casseroles.

La marche à suivre: une fois la porte enlevée et déposée à plat, prendre les mesures des couvercles avec des lanières de vinyle solides. À l’aide d’un briquet, brûler les extrémités des lanières pour éviter qu’elles ne s’effilochent, puis les fixer au moyen de vis et d’écrous adaptés au matériau de la porte.

13. Buffet à volonté

Living4Media

En optant pour un buffet ouvert, on se retrouve presque «obligé» de ranger joliment, mais cela vaut la peine! Ici, on consacre les niveaux supérieurs à la vaisselle et aux petits électros, tandis que sur l’étagère du bas, on a installé de vieux casiers en bois dans lesquels les napperons, les chandelles et tous les accessoires de table sont bien classés. Cela confère une allure conviviale à la cuisine et à son coin-repas.

14. L'armoire aux épices

Gap Interiors

Dans une petite cuisine, il est bon d’exploiter tout l’espace disponible, comme le dessous et le dessus des armoires, même l’intérieur des portes. Ici, l’étagère à épices fixée dans l’armoire se situe à une hauteur parfaite pour repérer rapidement le cumin ou la sauge séchée dont on a besoin.

Un conseil: on choisit un modèle solide qui maintient nos contenants bien en place lors des mouvements d’ouverture et de fermeture.

15. Bande magnétique

Gap Interiors

Popularisée par Ikea et réinterprétée par de nombreuses entreprises, la barre aimantée a le mérite de rassembler les outils du chef à portée de main. Cependant, exposer les couteaux à la vue ne convient pas à toutes les ambiances déco.

Pour ceux qui préfèrent les rangements discrets, une idée ingénieuse: installer la barre magnétique dans une armoire tout près de la surface de travail. Il suffit d’ouvrir la porte le temps de préparer les légumes pour la soupe!