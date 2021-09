Fonder une famille différemment: l'histoire d'Andrée Martin

Dans les dernières années, on a réinventé la famille traditionnelle composé d’un père et d’une mère! On a commencé par voir les familles monoparentales, recomposées et maintenant de plus en plus de familles homoparentales. On évolue sans cesse dans notre façon de fonder une famille, en 2021, qu’elles sont les différentes options pour les personnes qui veulent créer leur noyau dur.

Pour fonder une famille, il existe de plus en plus d’options. Tant pour les familles homoparentales que pour les couples infertiles, les personnes célibataires qui rêvent d’une famille que pour les couples qui veulent aider des enfants dans le besoin. Il y a autant d’options que de familles différentes possibles et c’est ça la beauté de la famille! On connaît bien l’adoption, la FIV, mais il y a aussi les options du don anonyme, don dirigé et de la mère porteuse.

Francisco Randez et Gino Chouinard se sont entretenus avec Andrée Martin journaliste à TVA Québec qui a décidé de fonder une famille avec l’alternative de la coparentalité.