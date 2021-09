DIVERTISSEMENT

L'été 2021 de l'équipe Salut Bonjour

En cette semaine de rentrée scolaire et le mois de septembre qui commence, c’est le moment de faire un bilan des derniers mois. Les membres de l'équipe de Salut Bonjour nous offrent un retour sur leur été 2021. Gino Chouinard, Georges Pothier, Mathieu Roy, Sabrina Cournoyer, Charles-Antoine Sinotte, Stéphanie Villeneuve et Patrick Benoit nous partagent leurs plus beaux souvenirs de vacances et des photos exclusives des derniers mois en compagnie de leurs proches.

À votre tour de nous partager vos plus beaux moments de l'été! Répondez à notre question Facebook ici: