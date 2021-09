Une maison au look d'antan

C’est un écrin de charme que cette demeure dans laquelle se déploie un décor riche et rempli d’histoire. Il suffit de franchir le pas de la porte pour faire une incursion entre hier et aujourd’hui.

Tracey Ayton

Construite au début des années 1900, cette maison située dans l’ouest de Vancouver se démarque par ses éléments du siècle dernier. Malgré plusieurs modifications, les murs de brique, le plancher de bois et les fenêtres aux vitres plombées, dont certaines sont ornées de vitraux, ont été préservés. «J’ai voulu mettre l’accent sur ces composants précieux en construisant tout autour une atmosphère contemporaine et épurée», explique la designer Sarah Marie Lackey.

Afin d’honorer l’âge vénérable de la demeure, elle a choisi de combiner des objets évoquant le passé à des articles récents, le tout dans une palette privilégiant les doux tons de gris et de crème. «Ce qui est ancien fait ressortir la fraîcheur des éléments actuels. Et vice versa», estime-t-elle.

Le salon

Tracey Ayton

Tracey Ayton

La pièce séduit par la simplicité de son aménagement. En effet, selon Sarah Marie Lackey, le meilleur moyen de mettre en évidence une architecture du passé est de la marier à un environnement sobre.

Tracey Ayton

Tout en subtilité, les moulures du rangement mural combinant le meuble audio-vidéo et des étagères font écho aux poutres de soutènement. Sur les tablettes, on a disposé quelques vieux livres, tel un clin d’œil à une époque révolue. Pour une ambiance légèrement surannée à peu de frais, la designer suggère de chiner des bouquins dans les ventes-débarras et de les classer ensuite par couleur de façon à créer une uniformité impeccable.

Tracey Ayton

Aménagement de la maison Sarah Marie Lackey, designer, Sarah-Marie Interior Designs • Canapé et fauteuils Four Hands • Tables d’appoint Marcantonio Designs • Repose-pieds/table basse et tapis CF Interiors • Miroir West Elm • Vases et accessoires (sur le manteau de foyer) 122 West • Coussins (sur le canapé) 122 West, Crate and Barrel • Coussins (sur les fauteuils) Fabulous Furnishings

Tracey Ayton

La cuisine

Tracey Ayton

La pièce n’était pas très grande au départ, mais on a supprimé des murs pour l’ouvrir sur le séjour et le coin-repas. L’îlot de généreuse dimension, paré d’un évier à tablier, permet de passer des moments de convivialité avec les invités qui s’installent tout naturellement autour.

Attention aux armoires à portes vitrées: si c’est le bazar sur les étagères, l’effet sera peu heureux! Dans cette cuisine, vaisselle monochrome et verrerie cristalline sont parfaitement disposées. «La propriétaire est une femme extrêmement organisée, voilà pourquoi j’ai pu me permettre cette fantaisie», raconte Sarah Marie.

Tracey Ayton

Conception Sarah-Marie Interior Designs • Armoires International Cabinets • Peinture Gris attentif SW 7016 (armoires) Sherwin-Williams

Tracey Ayton

Tracey Ayton

La salle à manger

Tracey Ayton

La baie vitrée offant une magnifique vue sur le jardin et la piscine, la designer a décidé de n’y installer aucun habillage de fenêtre. Lorsqu’on a la chance d’avoir un tel mur de brique, qui témoigne de l’âge de la demeure, on évite à tout prix de surcharger l’espace; c’est pourquoi ce coin est meublé simplement.

La table ronde, fraîchement restaurée, est surplombée d’un luminaire qui capte et reflète joliment la lumière.

Restauration de la table Thao’s Refinishing Studio • Chaises Bertanie CF Interiors • Lustre cb2.ca • Vases et chemin de table 122 West

Le bureau

Tracey Ayton

La pièce a été réaménagée pour améliorer son aspect pratique. Elle bénéficie maintenant d’une multitude de rangements permettant de la garder toujours en ordre. Parce que les vitres serties de plomb sont si belles, on a créé un vitrage donnant sur la pièce adjacente, la buanderie, en s’inspirant de leurs motifs. Qui a dit que les fenêtres devaient s’ouvrir uniquement sur l’extérieur?

Tracey Ayton

Fauteuil et tabouret West Elm • Suspension Visual Comfort • Fenêtre décorative Kits Glass

Tracey Ayton

La buanderie

Tracey Ayton

L’ancien garage a été transformé en une luxueuse buanderie, pour le plus grand bonheur des propriétaires! La céramique à alvéoles du dosseret rappelle les motifs des fenêtres plombées. Pour une question d’unité, les meubles de rangement reprennent la même teinte et le même design que ceux de la cuisine et de la salle à manger.

Céramique Tierra Sol Ceramic Tile • Applique RH

La salle d'eau

Tracey Ayton

Pour donner un coup de pep à une pièce sans se ruiner, l’emploi d’un papier peint est une avenue intéressante à considérer. Ici, l’imprimé floral signe le décor. Ses teintes douces sont en parfaite harmonie avec le meuble-lavabo créé sur mesure.

La vasque et l’applique aux lignes contemporaines s’accordent intelligemment avec les éléments plus anciens, tel le miroir vieillot. Et nul besoin d’une foule d’objets déco dans une petite pièce comme celle-ci; de simples bouquets de fleurs font tout le travail.

Miroir et applique cb2.ca • Papier peint Metro Wallcoverings