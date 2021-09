ENTREVUE

Sarahmée lance l'album Poupée russe

La musique rap au Québec est en pleine effervescence. On peut dire la même chose de la carrière de Sarahmée, qui lance aujourd’hui un troisième album attendu.

Poupée russe, réalisé par son complice de toujours, Tom Lapointe, s’installe dans des rythmes afro, accompagnés d’un rap urbain sous des structures pop. La création de l’album s’est faite dans un chalet, lors d’un temps d’arrêt et de concentration dans le cafouillis de la dernière année. Les sons sont ceux de l’afrobeat, des rythmes latins, de la pop et de la trap. Entre autres compositeurs invités, Clément Langlois-Légaré et Adel Kazi, membres du collectif Clay and Friends. Il comprend les extraits Le cœur a ses raisons, Elle est partie et Bienvenue dans ma vie.

On en discute davantage avec Sarahmée, qui nous parle également de ses autres projets.