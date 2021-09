4 bonnes cuvées à petits prix

Des suggestions signées Philippe Lapeyrie.

1.Un blanc espagnol pour le moins épatant à seulement 10 dollars!

Castilla 2020

Wine by Nature du Vin - Bodegas Latue

Castille-La Manche - Espagne

Code : 14294214

Prix : 10,05 $

Disponibilités : 215 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2,5 grammes

Servir à 8-9 degrés Celsius

À déguster avec : Une salade de légumes du jardin, une assiette de crudités, des moules au vin blanc...

Rien de complexe ici, juste un blanc bien sec au fruité net, croquant et sans esbroufe technologique. Un assemblage principalement composé d’airen qui est complété par 20% de sauvignon blanc. C'est simple et sans grande vertu, mais fort efficace pour une bouteille coûtant un petit 10 huards. Ne l'oubliez pas plus de 6 à 12 mois dans votre réserve.

2. Un chardonnay sud-américain à prix d'ami qui est vraiment à découvrir!

Chardonnay 2020

Diabolico - Vina Laurent

Vallée Centrale - Chili

Code : 14250191

Prix : 12,35 $

Disponibilités : 220 bouteilles en ligne et 120 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : Un poke bowl de saumon, un croque-monsieur, une fondue au fromage...

D'entrée de jeu, je dois vous dire que je ne suis pas un grand fan de chardonnay chilien ou argentin. Par contre, on doit admettre que ce Diabolico est «diablement» efficace pour seulement 12$. Il n'est pas ou très peu boisé, aucunement sucré et rien ne cloche au nez comme en bouche. Un bon «vin de beau-frère» que très peu de gens tasseront du revers de la main. Ne le laissez pas trainer plus de 1 an ou 1 et demi dans votre cellier car il ne s'agit d'un produit de grande conservation.

3. Un rouge portugais qui aura sa place en début ou en milieu de semaine!

Douro 2019

Tavedo - Burmester

Douro - Portugal

Code : 14510642

Prix : 12,15 $

Disponibilités : 400 bouteilles en ligne et 250 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : Des burgers de bœuf haché ou de porc effiloché.

Le Portugal ne laisse pas vraiment sa place quand on parle de bons rapports qualité/prix/plaisir. Ce pays de la péninsule ibérique nous propose un vaste choix de flacons à moins de 15 ou 20 $ qui sont aptes à nous charmer les papilles. Cette cuvée baptisée Tavedo est sans vice et sans reproche pour une douzaine de dollars. Rien d'hyper profond, ni de grandement détaillé mais d'une efficacité exemplaire pour son rang. Les plus patients pourront l'attendre encore 2 bonnes années.

4. Un vin de Cahors qui nous a déstabilisé par sa qualité et son petit prix!

Cahors 2019

Malbec 646 - Maison Rigal

Sud-Ouest - France

Code : 14718291

Prix : 12,25 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1,5 gramme

Servir à 16 degrés Celsius en prenant le temps de l'aérer au moins une vingtaine de minutes en carafe.

À déguster avec : Une tourtière du lac, des cuisses de canard confites...

En dégustation à l'anonymat, je croyais que ce rouge coûtait grosso modo 15 ou 16$... Si vous le servez à la bonne température, dans un verre adéquat et que vous prenez le temps de lui offrir une légère oxygénation en carafe, vous devriez vous aussi être agréablement surpris par la qualité de son fruit! Un 100 % malbec qui n'est pas trop imposant, massif ou trop concentré qui fera de belles symbioses avec des plats généreux et réconfortants. Vous pourriez oser le laisser en cave encore de 3 à 5 ans.