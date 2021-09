Une recette signée Jean-François Plante.

Salade de maïs grillé, légumes croquants et fèves noires, parfum du sud

INGRÉDIENTS

4 beaux maïs deux couleurs, cuits al dente

1⁄2 poivron jaune, rouge ou orange, en brunoises

1⁄4 d’un petit oignon rouge, en brunoises

1 beau gros bouquet de coriandre fraîche, finement ciselée

1/3 de tasse de fèves noires cuites et bien rincées

Une vingtaine de feuilles de coriandre, pour la garniture

Vinaigrette

1⁄4 de tasse d’huile d’olive extra vierge

1⁄4 de tasse d’huile de canola

1 gousse d’ail pressée

1 c. à thé de cumin en poudre

Le jus et les zestes d’une lime bio ou blanchie

1 c. à soupe d’herbes salées

1 c. à thé de Tabasco vert au Jalapenos

Poivre du moulin

PRÉPARATION

A l’aide d’un bon couteau, tailler les maïs sur le sens de la longueur pour en retirer les grains en frôlant l’épis.

Réserver dans un grand saladier. Incorporer le reste des ingrédients. Mélanger délicatement.

Ajouter la vinaigrette au goût, mélanger délicatement à nouveau et rectifier l’assaisonnement en sel, en poivre et en tabasco.

Garnir de feuilles de coriandre fraîche.

Servir accompagné d’une belle guacamole relevée et de chips de maïs, si désiré.