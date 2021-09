Les suggestions lecture du 5 septembre 2021

Des suggestions signées Frédérique Dufort.

1- Survivre à la parentalité. Et plus encore...

Julie Champagne et Bach

Parfum d’encre

Ça fait toujours du bien de se sentir accompagnés lorsqu’on apprend le plus beau des métiers : la parentalité.

Une lecture pour dédramatiser les questionnements des 12 premières années, et aussi pour rire un peu pendant les nuits sans sommeil.

Pas de jugement, pas de «leçons de professionnels», simplement des informations et conseils pour nous rassurer et nous informer.



2- Boîte à lunch : 85 recettes créées par une maman nutritionniste

Mélanie Magnan

Pratico Édition

3- Jojo dans le frigo

Guy Saint-Jean Éditeur

Joanie Larivière-Boisvert

4- Auto-correct-Art

Série Atelier / Série Apprenti lecteur

Éditions RDL



De superbes fiches et ateliers à faire pour aider vos enfants à intégrer des notions telles que les additions, les comparaisons, le français, les sons, etc. À partir du préscolaire, parfait pour les enfants (et un très bon rappel pour les parents).



5- L’épopée de Timothée

Marie-Hélène Poitras et Francis William

Fonfon



À l’école, Timothée n’est pas le plus populaire. Il fait parfois rire de lui et n’a pas beaucoup d’amis, MAIS, il a son imagination. Et ça, ça n’a pas de prix. Un très beau livre pour les enfants qui seraient stressés avec la rentrée.



6- En voiture! - All aboard!

Arlette Cousture

Libre Expression

Entre vérité et fiction, laissez-vous bercer par la plume de Madame Cousture lors de ce voyage en train à travers le Canada. L’auteure des filles de Caleb, qui clame que ce sera son dernier ouvrage, vous emmène en voiture grâce aux histoires des différents passagers croisés lors de cette belle aventure qui vous donnera envie d’acheter un billet de train pour voir défiler ces beaux paysages à votre tour.