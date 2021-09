L’autonomie des enfants neuroatypiques, avec Ingrid Falaise

VIE DE FAMILLE - Les enfants dits différents ont également un façon différente d'acquérir de l'autonomie. Ingrid Falaise a rencontré Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice pour nous en parler.

L’autonomie des enfants neuroatypiques

L'un de nos rôles en tant que parent est d’amener nos enfants à développer une autonomie au fil du temps et au fil des années. L'autonomie permet à un enfant de se débrouiller au quotidien, de devenir de plus en plus indépendant et de pouvoir prendre ses propres décisions. Devenir autonome, c'est acquérir peu à peu une forme de contrôle sur soi-même et sur sa vie.

Par contre, les enfants dits différents, donc neuroatypiques, (les enfants qui ont une déficience ou encore un trouble du spectre de l’autisme, par exemple) auront une façon différente d’acquérir de l’autonomie. Ça demande beaucoup d’effort, de patience et d’implication comme parent et Ingrid Falaise avait envie d'aborder le sujet plus en profondeur

Elle s'est entretenue avec Stéphanie Deslauriers, psychoéducatrice et autrice afin de nous en parler davantage.