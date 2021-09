L'importance d'un bon sommeil, avec Gregory Charles

C’est la rentrée. Les vacances sont terminées. On reprend nos horaires chargés. Et souvent, on le fait aux dépens de notre sommeil. Gregory Charles est quelqu’un qui a besoin de très peu de sommeil pour bien fonctionner, mais ce n’est vraiment pas le cas de tout le monde! Et il y a des risques réels à être en déficit de sommeil. On en parle davantage avec Gregory.